Buscaremos subsidios ante aumento de cobros de luz: Xavier Azuara

· El diputado federal dijo que las pésimas decisiones energéticas amenazan el bolsillo de las familias, pues se registran aumentos en recibos de luz.

· Lamentó que el Gobierno ofrezca medidas para apoyar a las familias y negocios que hoy están presionados por pagar los altos costos.

Las acciones caprichosas del Gobierno Federal contra el medio ambiente tendrán una afectación también en el bolsillo de la ciudadanía, pues el precio de la luz estará expuesto a aumentos aún más pronunciados de los que ya se ven en casas y negocios en todo el país.

Xavier Azuara, dijo que ante la evidente crisis económica es lamentable que desde el Gobierno no se tenga solidaridad con las personas que hoy no pueden abrir sus empresas, no tienen una fuente de ingresos segura y además padecen del corte de energía eléctrica porque simplemente no pueden pagar el servicio.

“Tenemos un Gobierno insensible que prefiere rescatar PEMEX y sus obras absurdas antes que echarle mano a las familias y las PyMes, pues mientras batallan para ajustar los servicios de primera necesidad se ve un aumento en la Luz y además no les está permitiendo opciones de pago extraordinarias que son necesarias”, dijo.

El legislador por San Luis Potosí advirtió que además con la decisión del Gobierno Federal para darle preferencia a la combustibles fósiles se aumentaría el costo de generación de energía en más de 7 veces, pues señaló que pasaría de 20 dólares con energías limpias a 150 dólares con lo que busca el Gobierno.

Azuara Zúñiga remarcó que desde todos los ángulos la decisión del Gobierno que busca rescatar las energías fósiles es dañina para el país, pues apuntó que es una decisión que sale cara, contamina en perjuicio de la salud de las personas y además representa un golpe para el bolsillo familiar.

En este sentido dijo se exigirá un alto al alza en el costo de la luz eléctrica mediante un susidio por la CFE, esto para atender a quienes a raíz de la contingencia perdieron solvencia económica y no pueden pagar más por este servicio que es necesario.

Finalmente, dijo que de no actuar el Gobierno se seguirán dañando los bolsillos de las familias que están ya padeciendo por los efectos del Coronavirus y ahora tienen también la presión de cubrir los aumentos en los cobros de energía eléctrica.

