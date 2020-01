Buscan que el delito de violencia intrafamiliar se persiga de oficio

A las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, fue turnada la propuesta del diputado Cándido Ochoa Rojas que propone modificaciones al Código Penal del Estado, para que la violencia intrafamiliar se persiga de oficio.

El legislador mencionó que la violencia intrafamiliar, es una realidad que hay que combatir con determinación, eficacia y claridad, por lo que su propuesta la consideró urgente y necesaria en beneficio de miles de familias potosinas.

expresó que la familia es y deber ser el núcleo base de toda sociedad, y por ende protegerse en sí misma, sin embargo, es precisamente ahí donde más violencia se da, la cual, la mayoría de las veces queda impune. Por una parte porque difícilmente se denuncia y por otra, porque ya denunciada el agresor obliga a la víctima a que retire la demanda.

Actualmente la ley no señala que puede perseguirse de oficio, sino solo a petición de la parte afectada, sea por querella con la excepción señalada en el artículo 205 fracción I a la V del Código Penal.

Ochoa Rojas mencionó que lo que busca con la propuesta es quitarle la posibilidad a la victima de retirar la querella, porque la afectación ya se produjo, por lo que debe haber consecuencias legales; pero además, al no poder desistirse la víctima, no podrá ser hostigada o coaccionada por el agresor, a fin de que se desista ya que no procederá ello.

Explicó que el agresor de manera invariable es miembro de la familia de la víctima y ejerce cierto poder sobre eela, bien sea en función del sexo, la edad o la condición física; circunstancias que implican el que al vivir la víctima en un mismo entorno que el denunciado, por temor ante la cercanía, no denuncie.

Finalmente consideró importante mencionar que aquellos casos que sí son denunciados, es muy común que la víctima, ante la cercanía con agresor, sea víctima de venganzas o represalias, precisamente por haber denunciado el hecho, y que a la postre la lleven a otorgar el perdón.

