Busca ASE inhabilitación de hasta 20 años para responsables de caso “Fiesta fantasma”

*.- Equipo Jurídico de la ASE consideraba que los implicados no cubrían requisitos para acogerse a la reparación del daño por un monto de 721 mil 654 pesos.

*.- Monto restituido deberá aplicarse en infraestructura y equipamiento.

La Auditoría Superior del Estado buscará lograr la inhabilitación de hasta por 20 años para los exfuncionarios que resultaron responsables del desvío de recursos en el caso denominado “Fiesta Fantasma”.

“Es una causa grave que se configuró como delito, en estos casos, se tendrán que emitir responsabilidades administrativas en contra de quienes fueron denunciados”, señaló la titular de la ASE, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado al informar que esta tarea deberá de caer en el órgano de control interno del propio organismo fiscalizador y específicamente, en el caso del extitular, será el Congreso del Estado quien deberá establecer la inhabilitación correspondiente.

Al emitir su opinión respecto a lo ocurrido el pasado martes en la diligencia donde se determinó el pago de la reparación del daño para los exfuncionarios responsables, Cervantes Salgado manifestó que la ASE en ningún momento estuvo de acuerdo con esa posibilidad, al considerar que los responsables no cumplían los requisitos para tener derecho a este recurso legal, en virtud de que al monto desviado de las arcas del organismo fiscalizador, corresponde una pena corporal máxima de siete años y seis meses; sin embargo la reparación del daño aplica cuando la pena corporal corresponde a un período menor a los cinco años, lo que en este caso no aplicaba. No obstante, la jueza determinó lo contrario y accedió a la reparación del daño por el monto desviado en su momento más actualizaciones, cantidad que asciende a 721 mil 654 pesos.

La ASE ya tiene en su cuenta un importe de 350 mil pesos, el monto restituido debe ser manejado como una ampliación presupuestal y ejercerse de acuerdo a la normativa vigente, que establece su aplicación a gasto de infraestructura y equipamiento.

En cuanto a las denuncias presentadas en su momento por los casos de la nómina secreta y la omisión del pago de 34 millones de pesos a la Dirección de Pensiones, la ASE se encuentra en espera de que la Fiscalía determine la vinculación a proceso de los presuntos responsables, quienes ya no podrán hacer uso del derecho a la reparación del daño, ya que la ley prevé que puede utilizarse una única vez, así que en los procedimientos que la ASE mantiene en contra de los mismos presuntos responsables, ya no será posible que soliciten la reparación del daño.

Me gusta: Me gusta Cargando...