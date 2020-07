Brotes, rebrotes y rebrutos

Ya la veíamos venir. La decisión de las autoridades sanitarias del gobierno federal de regresar a San Luis Potosí a semáforo rojo (Máximo Riesgo de Contagio por Coronavirus) es inminente. La noticia se filtró, y este viernes, tarde-noche se anunciará oficialmente. Ya se esperaba, era cuestión de días o de horas, para darnos cuenta de nuestra verdadera condición y triste realidad.

A quien culpar, si todos por igual fuimos muy brutos, no fuimos capaces de cumplir o hacer que se cumpliera con lo único que debimos hacer: Quedarnos en casa, conservar la razonable distancia, utilizar el cubrebocas y lavarnos constantemente las manos.

Todos, hay que reconocerlo, autoridades federales, estatales, municipales y sociedad fuimos responsables del rebrote y retorno a la reclasificación de alerta máxima.

¿En qué se falló? Muchas fueron las causas que motivaron un crecimiento geométrico de contagios y muertes, – sin embargo, una precipitante central que debiera asumirse con honestidad intelectual en el gobierno, fue la improvisación, la sumisión hacia el centro, la complacencia y la simulación, la carencia de estrategias contundentes y la ausencia de autoridad en su más amplia concepción.

Que el secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tobías sostenga que la sociedad confundió la decisión de colocar a San Luis Potosí en color naranja con una especie de “licencia” para romper las medidas de restricción, es una ofensa a la inteligencia colectiva.

En todo caso que revise las decisiones de gobierno que se han tomado y corrija los errores de comunicación social, porque, cuando una campaña se diseña con criterio, con sentido de diversidad, pero homogéneo en su objetivo; con integralidad y con inteligencia no hay lugar para la duda.

Qué fácil desprenderse de una responsabilidad cuando Alejandro bien sabe que la actitud cómoda y sumisa del gobierno que representa, contribuyó al rebrote del virus mortal. Lo fue porque el gobierno de Juan Manuel Carreras simuló, actuó contemplativo, se esperó “al haber que pasa o al haber que dice López Gatell” y nunca tuvo ni demostró el carácter para tomar medidas enérgicas para hacer que se cumplieran las medidas restrictivas de la movilidad.

¿Acaso el gobernador, el secretario de gobierno y el presidente municipal Xavier Nava no saben quién autorizó o disimuló la reapertura de antros, plazas comerciales o los cientos de negocios que por elemental sentido común se convertirían en sitios naturales de alto contagio?, al parecer no.

Que la sociedad en su conjunto también falló, es cierto, es innegable. Ya lo habíamos planteado, “somos una sociedad valemadrista por antonomasia”. Solo que hay leyes y un marco de derecho en el que todo aquel que lo rebasara un milímetro debió ser sancionado.

Desafortunadamente esto se ignoró. No se hizo cumplir por temor al qué dirán los poderes fácticos o porque decidieron cuidar más su figura, blindar sus ambiciones políticas y no complicar los escenarios electorales que se avecinan.

A diferencia de otros gobernadores, y a cuatro meses de pandemia, el gobernador del estado no ha lanzado una convocatoria formal y abierta para reunir a los actores políticos, económicos y sociales verdaderamente representativos para ponerse de acuerdo y establecer criterios sobre, en qué parte de la crisis de salud y económica que vivimos les corresponde actuar y cumplir.

Si lo a hecho en lo individual o a puerta cerrada, solo Juan Manuel lo sabe, porque la sociedad sigue sin ver y sin palpar acciones coordinadas, sin observar responsabilidades compartidas. Todo mundo opina, declara protagoniza y emite juicios sobre la crisis, – es cierto, pero la realidad es que cada quien camina por banquetas diferentes, no hay conducción, directrices, control ni mando.

¿Que de veras no se dan cuenta que las conferencias mañaneras del sector salud se convirtieron en una caja de lamentos y quejumbres? ¿Qué son tediosas, insuficientes, poco contundentes y que la gente no ve televisión a las 10 de la mañana?, ¿Qué no se darán cuenta que la información no está llegando, que no está modificando hábitos, costumbres o conductas, o que cuando llega se transmite distorsionada, sesgada o en forma interesada? Parece que no.

Que regresemos este lunes 20 de julio al semáforo rojo, es inevitable, no hay para donde hacerse. Por lo pronto en la Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGO, a JM Carreras lo pusieron en Verde Presidente cuando su estado entra este lunes al Rojo Intenso. ¡Bonita bienvenida! En el trayecto final de su mandato, preside un organismo que perdió sus objetivos y que dejó de tener el peso específico con el que empezó.

En su discurso de toma de posesión, Juan Manuel se comprometió a reforzar las estrategias para enfrentar la crisis de salud, habló del fortalecimiento de la política social y del diseño de una política económica que permita contribuir a hacer menos difícil la situación actual. ¿Cómo lo va hacer?, eso no lo dijo, porque para ser honestos, de buenos propósitos e ilusos está saturado el reino de los cielos. Hasta pronto.

deleoncardona@hotmail.com

