¡Bonito espectáculo!

Los potosinos no podemos quejarnos. Al margen de los grandes contratiempos, encierro, depresión, temores, dudas e inconvenientes que nos está dejando la epidemia del Coronavirus, no debemos darnos el lujo de ignorar o pasar por alto el magistral ridículo y el triste espectáculo que todos los días nos ofrecen los viejitos de la Cuarta Transformación; sus naturales adversarios, los conservadores o neoliberales y todos esos gargantones seniles que escriben o conducen programas de radio y televisión.

El pleito casado que se trae el presidente Andrés Manuel López Obrador con el panista Felipe Calderón; el agrio debate que sostiene con los empresarios y, la rijosidad con los periodistas y estos con el mandatario y su equipo; lejos de contribuir a la reflexión seria y profunda o a la discusión de altura, causan en verdad risa, pena ajena y hasta gueva. Y todo por la coyuntura del maldito Coronavirus que aparte de estar dejando una estela de muerte y dolor en miles de familias mexicanas, está alentando odios y rencores que solo conducen al distanciamiento y a la fractura social.

Si el presidente de la República está resuelto a llevar hasta las últimas consecuencias su enfrentamiento con el ex presidente panista, no se entiende que es lo que está esperando. Si su propuesta es que se realice una consulta ciudadana para que se investigue y se someta a juicio al ex presidente FECAL, pues en caliente y como estas, ¡total! ni modo que a AMLO se le dificulte sacar adelante un referéndum como el que armó para la construcción del Tren Maya o para la cancelación de una importante empresa cervecera en Tijuana.

Con los empresarios, López Obrador ya se definió y selló su rompimiento este jueves 7 de mayo. Más claro y directo no pudo ser cuando expreso su postura, de que no está ni estará dispuesto a que se le condicione o se le propongan medidas que no están en la agenda gubernamental. “El que quiebre que lo resuelva, pero del gobierno no tendrán ni privilegios ni rescates”, dijo AMLO.

Pese a ese desplante cruel, certero, duro y directo hacia los líderes empresariales, es hora que los dueños del dinero o los representantes de la Iniciativa Privada no atinan que hacer o como responder; siguen tibios, temerosos privados y dubitativos; y es que no es para menos, estaban acostumbrados a todo, menos a una confrontación de poder a poder y porque los señores potentados que no son otra cosa que traficantes de influencias por definición de AMLO, crecieron, se formaron y se educaron en todo, menos para perder dinero, posiciones y privilegios.

En semejantes circunstancias se encuentran todos esos gargantones de la prensa escrita, de la radio y la televisión nacional que siempre pontificaron y se ostentaron como poseedores de la verdad absoluta. Aliados del poder, beneficiarios o no de regímenes anteriores o de tener en su haber el tráfico de influencias; lo cierto es que hoy enfrentan a un poder poco amable o dispuesto a transigir.

Figuras como Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola, Denise Maerker, Raymundo Riva Palacio, Pablo Hiriart, Federico Reyes Heroles, Carlos Marín, – y muchos más, parecen actuar desconcertados. Diario, amarran navajas, hacen guiño, burla y rabieta porque hasta hoy se dieron cuenta que no son tan importantes, que no inciden o influyen como presumen, que no son ni medianamente indispensables y que, con ellos o sin ellos la vida continúa; con o sin Televisa, con o sin TV Azteca, con Radio Fórmula, con el Universal, con Reforma o con Milenio y con muchos más.

De cualquier forma, el espectáculo sigue. La confrontación es abierta y desigual, y, – para ser francos, desde la aldea potosina, ya no sabe uno si los conservadores, si los neoliberales, si los empresarios, si esos periodistas convertidos en jueces y promotores de juicios sumarios, y en general los adversarios de la Cuarta Transformación estén moralmente derrotados, mortalmente heridos o casi bien enterrados; en fin, es algo que solo ellos podrán decir, nosotros no.

Lo único que podemos decirles es que algo les faltó o algo les falta; – es decir, a los actores arriba descritos, a los gobernadores priistas, panistas, perredistas o del PMC, a todos los partidos opositores a la 4T, a los sindicatos, a las organizaciones obreras, populares y campesinas y sobre todo a todas esas manifestaciones de inconformidad reflejadas en Medios, en Facebook y en Twitter como para haberle agarrado la palabra al presidente López Obrador cuando los retó a partirse la madre en las urnas en junio del 2021 para decidir si se iba a su racho o se quedaba en palacio.

Hasta ahora, el único argumento esgrimido, – por cierto, muy frágil y endeble y de fácil salida, – ha sido,- sin tener una consistencia válida, que AMLO lo único que busca y quiere es aparecer en las boletas para conservar la mayoría en las Cámaras de diputados y senadores, de tal suerte que, suponiendo que así fuera, para que estar entonces como cuchillitos de palo si en la práctica política y en el terreno de los hechos no tienen nalgas que ofrecer o con qué competir. En fin.

