Ayuntamiento de Soledad trabaja coordinadamente para reducir la Violencia contra las mujeres

Los esfuerzos coordinados que diariamente realiza la Unidad Especializada de la Policía para la Atención a la Violencia Familiar y de Género (UAVI), han permitido que los casos de violencia en sus diversas expresiones contra las mujeres se hayan disminuido en un 25% en el Municipio, confirmó su titular, licenciada Verónica Miranda Nolasco.

Este no es un trabajo aislado, vamos muy de la mano con distintas dependencias como el DIF Municipal, Educación, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos e instancias del orden estatal, señaló más adelante la funcionaria, quien reconoció que se han redoblado esfuerzos en cuanto al tema de la alerta de género que reviste de gran importancia no solo en el contexto local si no nacional.

Recordó que la UAVI trabaja en la Comisión de Alerta de Género conformada por el Presidente Municipal, la Secretaría General, Controla y otras áreas estratégicas.

Se reconoce que las mujeres víctimas de algún tipo de agresión física y psicológica tienen mayor cultura de la denuncia, se le da seguimiento a las campañas que se han diseñado para erradicar la violencia como son “Alerta con todos los sentidos en Soledad”, “No te quedes callada en Soledad-UAVI estamos contigo” y ya se prepara una nueva estrategia denominada “Más amor, cero violencia”.

Actualmente se efectúan talleres permanentes de empoderamiento y platicas de sensibilización dirigidas a padres de familia y estudiantes.

La UAVI tiene su centro de operaciones y atención a la ciudadanía en la calle Samaria #3280 en la colonia Nuevo Testamento y en los números de auxilio las 24 horas del día en 4442-04-96-36 y 85-78-07.

La licenciada hace un atento llamado a la población para evitar realizar llamadas de broma, pues actualmente representan el 50% lo anterior implica pérdida de tiempo y que inclusive se deje de atender un auxilio real.

