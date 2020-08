Ayuntamiento de Soledad impulsa acciones para proteger a la población durante la pandemia

*El Gobierno Municipal también es pionero en el uso responsable del cubrebocas

Desde el inicio de la pandemia ocasionada por el Covid- 19, el Ayuntamiento de Soledad ha actuado de manera responsable y ha implementado diversas acciones para el resguardo de la población, entre ellas el uso obligatorio del cubrebocas, señaló el alcalde Gilberto Hernández Villafuerte.

Es decir, la alcaldía soledense se adelantó a la disposición de la Secretaría de Salud para declarar el uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios públicos y cerrados.

Indicó que el Ayuntamiento de Soledad estableció de primera instancia la concientización a través de un intenso programa para invitar a la ciudadanía a utilizar el cubrebocas y continuar aplicando las medidas higiénico sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.

Señaló que al inicio de la pandemia se entregaron de manera gratuita kits sanitarios que incluían productos desinfectantes, alcohol en gel y cubrebocas y en una segunda etapa, se arrancó la entrega de 200 mil mascarillas, de las cuales, se han entregado 100 mil directamente en domicilios de familias en colonias vulnerables.

“Hemos avanzado con el programa de distribución gratuita de cubrebocas, que también se entregan en paraderos de autobuses, tianguis, comercios, lugares públicos, con la finalidad de frenar los problemas de contagios”, señaló.

En relación a si debe sancionarse a quienes no cumplan con esta disposición, el edil soledense expresó que no está de acuerdo con el tema de las multas a los ciudadanos, “esto conlleva riesgos diversos e incluso en otros lugares hasta de abusos policiacos, apostamos a mover la conciencia de la población para fomentar el autocuidado y protección de su salud, pues no puede haber peor sanción para una persona que se infecte por no usar cubrebocas”.

Me gusta: Me gusta Cargando...