Aún no hay vacuna ni tratamiento contra Coronavirus, reconoce SS

-Recalcaron que en SLP aún no hay casos registrados del virus

Monica Liliana Rangel Martínez, titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado reconoció que hasta el momento no existe alguna vacuna contra el Coronavirus, así como tratamiento, por lo que podrían demorar este año las investigaciones al respecto.

“Todavía no hay una vacuna, sí se están haciendo diversos estudios en diversos países para poderla desarrollar, todavía no existe una vacuna, seguramente se podrá tener disponible a finales de este año, o hasta el siguiente año, por todos los procesos que lleva desde la elaboración hasta los diferentes fases que se deben detener para seguridad de aplicación de las personas, entonces no hay una probabilidad de tener en la proximidad una vacuna”.

Rangel Martínez indicó que tampoco cuentan con un tratamiento específico para el virus.

“¿Cuál es el tratamiento que le están aplicando? son las medidas preventivas para el personal de salud, para el paciente la parte de sintomalogía y en caso necesario el poderlo tratar en cuidados intensivos para tratar de vigilar los aspectos respiratorios, se trata igual que una infección respiratoria tipo influenza, pero no se tiene un tratamiento específico”.

Sin embargo, puntualizó que hasta el momento el virus no hay constancia de que el virus esté en San Luis Potosí.

Además, aclaró que a pesar de que el Coronavirus es de gran transmisión, tiene una baja mortalidad, es decir, que de las personas que se enferman, se ha observado, que mueren menos que de influenza.

