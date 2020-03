atrullas rentadas por Xavier Nava Palacios, están paradas

-Al menos 50 de estos vehículos se mantienen guardados, a pesar de que su renta les cuesta a los potosinos 80 mil pesos diarios

El regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Christian Azuara Azuara, denunció que la administración de Xavier Nava Palacios mantiene al menos 50 patrullas de las 170 que arrendó detenidas.

El panista sentenció que los potosinos gastan en estos vehículos más de 80 mil pesos diarios, sin que estos se utilicen en su beneficio.

“Nos estamos reuniendo cada martes con el comandante, pero ya no porque no me voy a prestar a un tema de simulación, lo digo con todas sus palabras, es una simulación el tema de seguridad, los vecinos se quejan de lo mismo, no hay rondines, nadie sabe dónde están las patrullas”.

Azuara Azuara enfatizó que cuenta con evidencias que demuestran dicha situación, ya que está fungiendo como Ministerio Público y llevó a cabo la indagatoria. “En acrópolis son 10 patrullas detenidas que no tienen funcionamiento , – ¿de las nuevas? -, de las nuevas, por supuesto, vamos a Garita de Jalisco, y hay entre dos y cuatro detenidas, luego vamos a la comandancia Sur, hay cuatro motocicletas, cuatro pick up, dos grúas y cuatro sedanes, ojo los sedanes son de la Policía Vial, detenidas, me falta la Norte, y demás”.

Sentenció que ya no tratará el tema con el director de la Policía, Edgar Jiménez Arcadia, sino que interpondrá la queja directamente en Contraloría para que se investigue esta situación.

