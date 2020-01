Arriba los de abajo

Dice el diputado local por MORENA, Edson Quintanar, que “es muy temprano” para hablar de candidatos al gobierno del estado, yo le sugeriría que ya despierte porque otros ya le madrugaron, a menos que siga en su párvulo y no se haya dado cuenta de que los escenarios y los tiempos los marcan los propios políticos y que los medios de comunicación son solo eso, el medio para transmitirlo.

En su opinión, según las encuestas que han circulado, no habrá contrincante que le gane a MORENA, pero que sin embargo se montarán “filtros”, no sabemos si de agua, puré o aceite o a cuales se refiera, para que no se presente un “chapulinazo”. Dice que deberá ser alguien que venga desde abajo; igual tampoco sabemos si del infierno, del submundo tenebroso, o del barrio de Santiago, Tequis o Tlaxcala, – o bien,- de chilangolandia, vayamos a saber.

Más cabrón la pone este joven y tierno legislador cuando expresa que tendrá que ser alguien que “no robe, que no mienta y que no engañe”, todo quiere. Es más, Edson Quintanar, manifiesta que si es un chapulinazo sería el primero en renunciar; pues sí, ya que tanto le faltaría en 2021 para dejar de ser diputado local.

Según las encuestas que se han difundido, el actual Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, es el mejor posicionado y de ello habla este jueves el columnista Salvador García Soto, que da por un hecho que el funcionario se vendrá a gobernar San Luis Potosí, que ya hasta tiene casa en el terruño y que incluso ya se reunión con el Güero Carreras para perfilar su deseo.

¡Ooooorales¡, cuanta imaginación de chava. En otro tiempo, también dijo que Teófilo Torres Corzo era el bueno y falló en su pronóstico.

Pero para desgracia de Moctezuma Barragán, lo dicho por el diputado Edson Quintanar, no cuadra su candidatura, pues Esteban no viene precisamente de “abajo”, sus antepasados tienen su ombligo enterrado por allá en Ciudad del Maíz o sepa donde, pero lo cierto es que Esteban pertenece a una elite envidiable y a ese jet set ostentoso y privilegiado de chilangolandia.

Evidentemente que muchas cosas pasarán antes y durante las decisiones que se tomarán en su momento, sin embargo, la versión más cercana a la realidad proviene de un alto funcionario de la SEP, al que el propio Moctezuma Barragán le ha dicho que no tiene nada que hacer en San Luis Potosí y que el preferiría terminar con el mandato de AMLO, habría que ver.

Hasta pronto.

