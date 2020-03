Aprueban nombramientos de las autoridades investigadora y substanciadora, respectivamente, del órgano interno de control de la CEDH

En Sesión Ordinaria, fue aprobado el nombramiento de Karla Ivette Melo Monzalvo y Juan Manuel Lucio Fernández como Autoridades Investigadora y Substanciadora, respectivamente, del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos respectivamente, para el período del 09 de marzo de 2020 al 08 de marzo de 2024.

Esto con fundamento en los artículos, 79 BIS de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí; 83 fracción I, 84 fracción IV, 87, 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; y 145, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.

En Asuntos Generales, las diputadas Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez y Martha Barajas García manifestaron posicionamientos por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la creciente violencia hacia las mujeres, y los feminicidios que diariamente se registran en el país.

La legisladora Benavente Rodríguez indicó que se sumará a las acciones del 8 y 9 de marzo, para visibilizar el rol de las mujeres en la sociedad, y que las autoridades atiendan el reclamo legitimo para atender los casos de violencia en contra de las mujeres y los feminicidios.

A propuesta de la diputada Barajas García se otorgó un minuto de silencio por quienes han sido las mujeres víctimas de feminicidio y pidió que las autoridades impulsen la agenda de género para garantizar la seguridad de las mujeres.

Otros dictámenes

También fue aprobada por mayoría, la reforma a los artículos, 92 en sus párrafos, segundo, tercero, y cuarto, 93 en sus fracciones, I, VI, VIII, y IX, 98 en su párrafo primero, y en sus fracciones, V, y VI, 101 en su fracción III, 110 en su fracción III, y 112 en sus párrafos, primero, y segundo; y adiciona al artículo 98 la fracción VII, y seis párrafos, éstos como noveno a décimo cuarto, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

Los partidos políticos puedan realizar observaciones a la lista de ciudadanas y ciudadanos propuestos a integrar las Comisiones Distritales Electorales (CDE) y Comités Municipales Electorales (CME), con la finalidad de garantizar el derecho de los institutos políticos a observar justificadamente a las personas propuestas y, de resultar procedentes sus argumentos, se sustituya la propuesta, por lo que para que ello se reforma el artículo 92 en sus párrafos, segundo y tercero, de la Ley Electoral Estatal (LEE).

Para garantizar la integración completa de las CDE, en atención a que hay distritos en los cuales se cuenta con poca participación ciudadana, lo que pone en riesgo su integración y funcionamiento, se incluye el término “preferentemente” del distrito respectivo, lo que permitirá considerar en su integración a personas que no residan en el distrito electoral.

Durante los Procesos Electorales Locales el CEEPAC deberá tutelar los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad, objetividad y equidad. Con el objetivo de que las CDE y los CME se integren por ciudadanas y ciudadanos que tutelen con mayor recelo el principio de imparcialidad, se amplía el plazo de tres a cinco años en el requisito de no desempeñar, ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal o su equivalente, en un partido político y, en todo caso, no estar, o no haber estado afiliado a algún partido político estatal o nacional.

Se permite la participación de los integrantes de los organismos autónomos como miembros de las CDE, y los CME; se modifica la edad requerida para participar como integrante de las CDE, y los CME, fijándola a partir de los 18 años de edad, con la finalidad de permitir la participación de ciudadanas y ciudadanos más jóvenes, interesados en la vida democrática del Estado.

Se establece revocar los nombramientos de las presidencias, o de las secretarías técnicas por incurrir en alguna causa grave, ya que en el PEL 2017 – 2018, se observaron circunstancias que lo ameritaban y no había forma de determinar alguna acción en virtud de que la LEE no lo contemplaba.

En el artículo 101 fracción III se modifica el número de consejerías ciudadanas que integran las CDE, ya que se considera que no existe afectación jurídica al realizar dicho ajuste, porque el organismo electoral quedaría integrado por hasta cinco consejerías ciudadanas, incluyendo la presidencia, generando con esto un número impar para la votación; sin soslayar el ahorro económico que se generaría al eliminar estas figuras dentro de cada organismo.

También fue aprobada por unanimidad de 20 votos a favor, la reforma al artículo 9° en su fracción I el inciso c), de la Ley de Cambio Climático para el Estado de San Luis Potosí, a fin de establecer el desarrollo de incentivos económicos y fiscales para impulsar el desarrollo y consolidación de industrias y empresas socialmente responsables con el medio ambiente; así como incentivos a la inversión tanto pública como privada en la generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables y tecnologías de cogeneración eficiente.

Se indica que el contar con este tipo de incentivos en nuestra legislación implica abonar en la reducción de emisiones por el uso de los combustibles fósiles, pues al menos en nuestro país el 75% del total de la energía eléctrica generada utiliza en su proceso a los combustibles fósiles, lo cual es preciso reducir.

Por mayoría, fue aprobada la reforma a los artículos, 120 en su párrafo primero, 123 en su fracción VII, y 124 en su fracción III, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, para reestablecer la audiencia trifásica (conciliación, demanda y excepciones; y ofrecimiento y admisión de pruebas) en el procedimiento laboral burocrático local, ya que así se logra mayor agilidad, economía, concentración y sencillez del proceso.

Por unanimidad, se aprobó reforma al artículo 67 en su fracción IX; y adición al artículo 67 una fracción, ésta como X, por lo que actual X pasa a ser fracción XI, y los artículos, 92 BIS, y 92 TER, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, para otorgar la atribución a quien presida la Directiva del Congreso del Estado, para que, a petición de parte, inste a las y los diputados que presidan alguna comisión legislativa, en el caso de que haya transcurrido el término de la primera prórroga, para que se emita el dictamen correspondiente.

Con ello se pretende hacer más eficientes los procesos de análisis, discusión y aprobación de iniciativas; porque sólo de esta manera se logrará incrementar la productividad de las comisiones, generando la certeza a todos los promoventes de instrumentos legislativos, que éstos serán debidamente estudiados y los casos de caducidad deberán verse disminuidos.

Fue aprobada por unanimidad, la reforma a los artículos, 11 en sus fracciones, XXVII, y XXVIII, y 99 en su fracción VIII el inciso b); adición al artículo 11 la fracción XXIX; y deroga el artículo 26, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para eliminar la disposición que fija tiempo máximo para la duración de las sesiones.

También se prevé que en los casos en los que las sesiones sean muy prolongadas, la Presidencia de la Directiva puede declarar receso por el tiempo que se considere pertinente, para procurar condiciones que permitan el adecuado desahogo del orden del día.

Fueron aprobadas por unanimidad, reformas a diversos artículos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis Potosí, para armonizar y actualizar las disposiciones, en observancia de las disposiciones en materia de protección de los derechos humanos prescritas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), así como de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para).

En Asuntos Generales, también los diputados Mauricio Ramírez Konishi y Marite Hernández Correa manifestaron posicionamiento en relación a próxima visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En Sesión Solemne, con la presencia del Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, y de la Magistrada Olga Regina García, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se tomó protesta a los profesionistas Karla Ivette Melo Monzalvo y Juan Maniel Lucio Fernández como Autoridades Investigadora y Substanciadora, respectivamente, del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos respectivamente, para el período del 09 de marzo de 2020 al 08 de marzo de 2024.

A las comisiones legislativas fue turnada la correspondencia recibida de los demás Poderes el Estado, los entes autónomos, ayuntamientos y organismos paramunicipales, poderes de otras entidades del país y particulares; así como las iniciativas presentadas por los legisladores de la LXII Legislatura y ciudadanos para reformas a diversa legislación estatal.

Agotados los asuntos, se citó a Sesión Ordinaria No. 56, el próximo jueves 12 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en el salón “Ponciano Arriaga Leija”, de Jardín Hidalgo 19.

