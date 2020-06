Aprueban “amañado” reglamento de animales, aseguran regidores

-Activistas en pro de la protección de animales demostraron su descontento ante esta situación

Tras la aprobación por mayoritario del reglamento que regidores como Verónica Rodríguez Hernández calificó como amañado se registró una serie de encontronazos entre los ediles.

“Compañeras y compañeros, hoy sabemos lo que va a pasar, viene el mayoritario de sus votos para aprobar este documento que deja fuera muchas de las voces de quienes se empeñaron para darle al municipio bienestar animal, ustedes saben que se está desechando el trabajo de meses pero aún así van a insistir”.

“Pero lo bueno es que no somos iguales, nosotros no les vamos a poner el pie porque sabemos que primero que cualquier decisión política está el asegurar el cuidado animal, este documento sí es deficiente y no cumple con lo acordado, pero no le vamos a poner trabas al maltrato animal”, destacó la regidora.

Cabe recordar que hace un mes y también por mayoritario fue desechado el reglamento que formaron en conjunto con activistas en pro de los animales y expertos en el tema.

“No puedo dejar de señalar, que en este cabildo se va a aprobar un documento político, que es muy distinto a lo que habíamos acordado, van pasar un texto que no se consenso, no se perfeccionó como tanto prometieron, que está lejos de los compromisos que se adquirieron en campaña y que es más burocrático que práctico”.

Rodríguez Hernández destacó que los regidores que están con Nava Palacios y el propio alcalde dirán que ya se cumplió con el Cuidado Animal, pero insistió que no es así ya que aún se deja fuera la creación de refugios de animales, no prohíbe su uso para experimentos, no deja claro cómo deben ser tratados antes y después de morir.

“A partir de hoy vamos a construir sobre el desastre que se generó porque integrantes de este Cabildo prefirieron politizar este tema, pero le vamos a entrar, porque eso es lo que nos toca, vamos a trabajar ya sea en esta administración o en la que sigue, donde sí encontremos disposición de construir en este tema, porque esto no es algo de una semana, es algo permanente”.

A estos reclamos se unieron el regidor Eloy Francklin y Ana Pineda Guel al insistir que es un reglamento ineficiente y lejano a la realidad que hoy se necesita.

Por su parte activistas manifestaron su descontento con Xavier Nava Palacios al señalar que “es un mentiroso”, ya que no ha cumplido con todos los compromisos que realizó en campaña.

