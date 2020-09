Apoya los estudiantes que no tengan acceso a Internet o carezcan de computadora

En entrevista con los medios de comunicación, el Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), doctor Alejandro Zermeño Guerra, en el tema de espacios con acceso a internet, reiteró que la institución está abierta para los estudiantes, resaltando que “es nuestro deseo y el de muchos que esto termine y volvamos a la normalidad”.

Mientras esto sucede, afirmó, lo importante es que la Universidad está abierta a los jóvenes para apoyarlos en la medida de lo posible; quisiéramos solucionar el problema a todos, hacemos nuestro mejor esfuerzo.

Desde el inicio del ciclo escolar 2020-2021 se dijo que cualquier estudiante de las ocho áreas del Estado donde está la Universidad podía presentarse y acceder a la red, o incluso si no contaba con computadora, también se facilitaría para llevar a cabo sus estudios, “en este difícil inicio de semestre sui generis para todos, esta es una forma de apoyar”.

Dijo que sí se han acercado interesados, incluso ahora que visitó los municipios de Salinas presenció a algunos jóvenes, obviamente respetando la sana distancia, “vi a cinco estudiantes utilizando computadoras de la Universidad, y uno con la propia aprovechando la red; al igual lo percibí en Tamazunchale; alrededor de veinte estudiantes están haciendo uso de este apoyo”.

De la dificultad en comunidades donde no llega el internet, el Rector respondió: “Los estudiantes pueden acercarse a las diversas zonas de la Universidad, realmente no puedo decir quien no se ha acercado, a lo mejor no se tiene red o computadora, y no accede a la Universidad, o porque no pueden o no quieren; hay muchas posibilidades”.

Luego de asistir al Quinto Informe del gobernador Juan Manuel Carrera López, señaló que se refrendó el compromiso de trabajar de forma coordinada entre las autoridades y la UASLP en beneficio de los jóvenes potosinos y de la sociedad en general.

