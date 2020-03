Anuncian reajustes en Gabinete Estatal

– Regidor panista reveló que diariamente se gastan 84 mil pesos en la renta de vehículos que están parados

Ricardo Gallardo Cardona, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tronó luego de que el regidor panista Christian Azuara Azuara reveló que la administración capitalina mantiene paradas al menos 50 patrullas de las rentadas para la ciudad.

El congresista señaló que un despilfarro para los ciudadanos la renta de un parque vehicular para solo dos años.

“Creo que es un despilfarro total, la adquisición de las patrullas fue únicamente para ganarse unos pesos, hoy sabemos que los funcionarios se van a ganar más de 30 millones con esa renta de patrullas, y que al final de cuentas no le han servido nada en San Luis Potosí, siguen los robos”, sentenció.

Fue este jueves cuándo se registró un nuevo robo en la Plaza El Dorado, a lo que el diputado respondió que es inverosímil que hasta en un lugar público se lleven a cabo estos atracos.

“Ya se perdió el respeto a la Policía Municipal y esto se debe a que no hay rondines, las patrullas no salen pero si se está gastando la gasolina curiosamente, hay que ver a dónde se está yendo el dinero, hay falta de coordinación con la Guardia Nacional y con el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, no hay como coordinarse con los mandos de la capital”.

Cabe destacar que el regidor capitalino Azuara Azuara explicó que de forma diaria los potosinos gastan 84 mil pesos, para pagar la renta de patrullas que están sin salir a las calles.

Por su parte Gallardo Cardona indicó que el trabajo de la administración capitalina “ha sido detener y recaudar dinero, no hay un sistema de prevención del delito puesto o impuesto por esta administración, es la peor administración que hemos visto, ni siquiera la administración del PRI trabajó como estos, es lamentable que el gobierno sea panista y tenga que cargar con este lastre y esta lacra”.

