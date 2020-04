AMLO: ¿Más letal que el virus?

Todo ese sector productivo que ha invertido, que se la ha jugado durante años y que sostiene a la pequeña y mediana empresa que en suma representa el 72 por ciento del empleo en nuestro país, comenzó ya a padecer en el mes de abril los estragos y los enormes daños colaterales generados por el Coronavirus o COVID19.

A poco más de dos meses de la epidemia que azota al mundo entero, esta importante esfera de la producción se duele y resiente ya pérdidas importantes en sus inversiones por la falta de liquidez para el pago de sueldos, solvencia suficiente para mantener la producción y, – principalmente, – por la terquedad y la cerrazón del gobierno federal, – a grado tal, – que “ya no saben quién es más letal, si AMLO o el bicho que recorre imbatible por todo el mundo.”

Cientos o miles de empresarios de este sector intermedio que, desde el mes de marzo comenzaron a despedir a sus trabajadores y que, de acuerdo a cifras oficiales, – ronda al día de hoy en los 400 mil obreros separados de su empleo, seguirá irremediablemente en aumento. Muchas empresas de plano han cerrado ya, otras más están en ese proceso, y, miles, se encuentran en la escala media de su producción.

La única razón de peso, es que no ven respuesta de la 4ª Transformación a sus peticiones para que Hacienda les difiera, posponga o aplace el pago de impuestos, pagos al IMSS y al INFONAVIT. Y no estamos refiriéndonos a las grandes cadenas comerciales como Liverpool, Samborns, Sears, Palacio de Hierro, París-Londres; tampoco a otros eslabones hoteleros o consorcios empresariales, sino que estamos hablando de esas pequeñas y medianas empresas que generan más del 70 % del empleo.

La patética postura del presidente López Obrador ha sido: ¡Nooo! ¡Imagínense nomás que el gobierno les condone impuestos o les aplace pagos¡, ¡Dejar de tener ingresos, Pos Nooo! ¡Luego como les vamos a dar a los pobres!

Y es que AMLO sigue necio y aferrado en que “primero los pobres”. “El presidente sabe bien que no le está dando a los que se encuentran en extrema pobreza; los recursos que su gobierno destina son para el guevón, para aquellos que no trabajan y que tienen a su vieja en chinga; para el joven que no estudia ni trabaja o para esos adultos mayores resentidos que en conjunto son una clientela electoral infalible, segura.

¿Que tendrá que suceder para que AMLO tuerza el brazo y ceda un poco? ¿A que el grave problema de salud pública y económica haga crisis y se genere inestabilidad política y social en el país? ¿Qué tendrán que hacer, – no los grandes empresarios, sino los pequeños y los medianos para resistir la contingencia? Estas y otras muchas preguntas son la que todos los días escuchamos, sin embargo, ninguna, – hasta hoy, tienen respuesta. Tal vez pronto se tengan, y ojalá no sea tarde o cuando este país se haya desmoronado.

Con excepción de los empresarios organizados en los estados de Tamaulipas y Durango, los cuales han expresado su decisión de declararse en “huelga de pagos”, el resto de los inversionistas del país permanecen catatónicos, tibios, inmóviles y titubeantes. Si ya literalmente rompieron con el gobierno federal, ¿Qué es lo que están esperando las Cámaras Empresariales y sus líderes para actuar firmes y congruentes; sobre todo cuando la inmensa mayoría se encuentran, si no en el mismo barco, ¿sí en la misma tempestad?

En ruta semejante se encuentran los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, los cuales han formado el bloque de la rebelión para presionar a la federación para que se revisen los Pactos o Acuerdos de Coordinación Fiscal con las entidades federativas.

Ellos, los mandatarios, han argumentado que es más dinero el que aportan al gobierno federal que el que reciben. Tienen razón, lamentablemente el resto de los gobernadores han guardado sepulcral silencio; bien sea porque no desean embroncarse con AMLO, o porque ya van de salida y prefieren dormir tranquilos su séptimo año de gobierno.

En todo este contexto, a nivel nacional, los principales organismos empresariales se han pronunciado en recurrir al Amparo, como ya sucedió en San Luis Potosí, donde un Juzgado Federal ordenó al presidente de la República revisar la propuesta para el diferimiento del pago de impuestos y otras obligaciones empresariales.

Esta alternativa no es descabellada, pero desde la óptica de la 4ª Transformación, “el Poder Judicial de la Federación está poblado de Conservadores.” “Hay jueces y magistrados que así acuerdan porque son neoliberales y nóveles en la aplicación de la justicia”.

Los convencidos de AMLO, Sostienen que, en el campo de la discusión de teorías jurídicas, el Poder Judicial no puede meterse en ese tema porque afecta la división de poderes, además de que están siguiendo el principio de supremacía judicial de los países anglosajones. En la corriente latina, el Poder Judicial, – afirman, solo revisa si los actos de los otros son contrarios a la ley.

Por otro lado, reconocen que, en Brasil, los Jueces aliados de la ultraderecha tumbaron al presidente y descalificaron a Lula Da Silva que previsiblemente ganaría la elección. Algo así intentó Vicente Fox con el desafuero de AMLO. Ahora, ante el rechazo de las políticas fiscales en México, ante la circunstancia y coyuntura nuevamente lo intentarán.

De que fracasen o tengan éxito, dependerá en gran medida de como el sector empresarial incursione; de cómo actúe y se desenvuelva el Poder Judicial Federal; de cuál el papel y la responsabilidad que asuman las diferentes fuerzas políticas del país, fundamentalmente los partidos opositores al actual régimen.

Las alternativas, las posturas y los posicionamientos ahí están.

