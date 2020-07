AMLO da negativo a prueba de Covid 19

-Señalaron que el virus Sars-Cov-2 vivirá en la humanidad por varios años

Durante la mañanera de este martes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador brindó junto a los especialistas el informe semanal del Pulso de la Salud, además, informó que dio negativo a la prueba de Covid 19.

El mandatario federal señaló que por responsabilidad previo a su viaje a Estados Unidos se practicó la prueba, por lo que llevará su certificado al país vecino.

“Me hice la prueba del Covid 19 para que ahora sí puedan decir que estoy alineado, no me había hecho la prueba porque no tenía síntomas” aclaró.

Destacó que afortunadamente no tiene el virus, “llevo mis certificado; también humildemente, si allá tengo que volver a hacer la prueba la tengo que hacer, porque tengo que ser respetuoso de las normas y no se me quita nada, no hay demérito; yo quisiera que nadie enfermara”.

López Obrador destacó que cada quien puede interpretar lo que considere del viaje a Estados Unidos, pero subrayó que no forma parte de un gobierno entreguista como los anteriores, por lo que no hay nada que temer.

“Cada quien puede interpretar lo que considere; nosotros pensamos que es conveniente para México el tener buenas relaciones y el poder afianzar la relación económica-comercial, lo que tiene que ver con el tratado, independientemente del asunto partidista, no olvidemos sean de un partido o de otro, acá o allá, esto tiene que ver con la economía, con los empleos, con el bienestar”.

El presidente consideró que sí fuese un gobierno entreguista como los que ha habido entonces sí habría motivo de preocupación.

“Le pongo un ejemplo, nosotros no hemos hecho acuerdo por ejemplo de permitir que entraran armas a México, acuerdos en lo oscurito, a espaldas del pueblo; somos distintos, no hay nada que temer, al contrario, este encuentro nos ayuda”.

Por otro lado, reconoció el trabajo del subsecretario de Salud, Hugo López Gattel Ramírez, de quien lamentó, ha sido objeto de ataque y hostigamiento.

“Quiero agradecer a todos los servidores públicos del sector salud y hacer un recogimiento especial al doctor Hugo López-Gatell que nos ha ayudado mucho y ha sido clave porque es un especialista en la materia de primer orden y además una gente honesta, íntegra, que ha estado informado siempre con transparencia y con apego a la verdad; esto no les ha gustado mucho a nuestros adversarios y lo han estado hostigando, atacando durante todo este tiempo, pero ha sabido ganarse la confianza de la mayoría de la gente”.

El presidente insistió que el funcionario tiene credibilidad porque es una persona responsable, “y vamos a seguir informando sin caer en ninguna provocación o evitar caer en provocaciones porque se ha podido también vencer al amarillismo de algunos medios, no de todos, que querían que se convirtiera en una pandemia inmanejable, que fracasáramos, aun así se ha podido informar”.

Cabe destacarse que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que el virus Sars-Cov-2 vivirá entre los humanos por años.

“Este virus va a estar presente con los seres humanos durante varios meses, posiblemente años a nivel mundial; a nivel mundial tenemos una enfermedad que ha afectado a toda la humanidad que no tiene un tratamiento específico ni vacuna”.

Sin embargo, explicó que la especie humana establecerá un equilibrio ecológico como ha ocurrido con otros virus y otros enfermedades infecciosas.

“Esto es un proceso gradual que no se puede acelerar artificialmente pero si se puede adaptar la humanidad a vivir y convivir con este virus”.

En otro tema, el presidente puntualizó que muy pocas veces la autoridad electoral ha estado a la altura de las circunstancias, ya que de por años ñ los cargos de consejeros son ocupados por gente oportunista.

“Espero que sea transparente y que se elija a personas mujeres, hombres, honestos, íntegros, que tengan principios, que sean verdaderos demócratas porque hay una mala experiencia en la integración del instituto electoral en nuestro país, por lo general no ha estado a la altura de las circunstancias y por eso los fraudes electorales porque no hay autoridad electoral independiente que defienda el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades”.

Señaló que los funcionarios electorales han sido “obedientes al poder, sometidos a los grupos de intereses creados, gente inmoral, que esos no suceda y lo resuelva la Cámara de Diputados y sea que sea la gente más idónea por su actitud”.

Me gusta: Me gusta Cargando...