Amenazan de muerte a regidos capitalino

-Fue quien denunció una serie de anomalías al interior de la administración capitalina

El regidor capitalino del Partido Acción Nacional (PAN), Christian Azuara Azuara hizo públicas las amenazas de muerte, de las que fue víctima.

Lo anterior, tras denunciar una serie de anomalías al interior de la administración capitalina, como el tema de las casi 50 patrullas arrendadas que permanecen estacionadas en las distintas comandancias, y que le cuestan a los capitalinos cerca de 84 mil pesos diarios, por estar ahí, sin ser utilizadas.

Además, apoyó el pronunciamiento de su compañera Karina Benavides, quien señaló la falta de transparencia en aquellas direcciones que manejan recursos públicos mediante licitaciones.

El regidor señaló vía Twitter:

“Recibí este mensaje donde claramente me están amenazando por decir la verdad. No me quedaré callado ni mucho menos agacharé la cabeza. Denunciaré y que se castigue al responsable”, acompañado de la captura del mensaje en el que lo amenazan con cortarle la cabeza.

