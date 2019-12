Almazán Cue rindió su último informe al frente del STJE

Al presentar el Tercer Informe Anual de Labores, el Magistrado Juan Paulo Almazán Cue, expresó que se actuó con firmeza, se combatió frontalmente la corrupción, se erradicaron viejas y lamentables prácticas y se innovó para mejorar.

El Magistrado Juan Paulo Almazán Cue, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura dio lectura a un mensaje, en una sesión de Pleno Solemne en la cual se contó con la presencia del Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López; el diputado Martín Juárez Córdova, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; la licenciada Lorena Valle Rodríguez, presidenta del DIF Estatal e invitados especiales entre quienes estuvieron presidentes municipales; ex gobernadores del Estado; magistrados presidentes de los Poder Judiciales de varios estados del país; abogados, ex magistrados y representantes de los sectores económico, social y político de la entidad.

Dijo que durante su gestión en la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, se recorrieron cada uno de los 13 Distritos Judiciales “para ver y sentir los problemas directamente y no solamente observarlos desde la comodidad de mi oficina, presté atención y analicé las carencias, las necesidades, las debilidades y fortalezas de nuestra Institución y nuestra gente para rediseñarla; ello es una muestra fehaciente del compromiso que implica la alta tarea de administrar justicia; no podemos olvidar jamás que quienes somos funcionarios judiciales protestamos nuestro fiel y legal desempeño en el ejercicio de nuestras funciones y que solo con nuestras acciones es que se puede comprobar que nuestra mayor asignatura es la Justicia, pese a quien le pese porque se trabaja para el ciudadano y no para privilegiar intereses de unos cuantos”.

En este Tercer Informe, que representa la cuenta del balance final de su gestión, dijo sentirse satisfecho de las acciones emprendidas y aprobadas por los Plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, las cuales fueron buscando el bien común, actuando de buena fe, sosteniendo que, respecto a sus intervenciones, sus decisiones y sus votos siempre fueron emitidos con apego a su conciencia, a sus principios y a sus convicciones, “tratando de proteger los derechos de todas las personas y preservando la regularidad constitucional, garantizando en todo momento el respeto de la Ley y los derechos fundamentales, ello aun cuando algunas y algunos funcionarios han sido sancionados por su mala actuación, porque el combate a la corrupción no era una opción, sino una obligación en congruencia a mi conciencia y una exigencia de nuestra sociedad para erradicar estas prácticas deleznables”.

Al expresar el alto honor que le representó dirigir las políticas públicas desde la Presidencia y tener la oportunidad de servir a San Luis Potosí; “lo hice con el corazón, anteponiendo la imparcialidad y rectitud por sobre cualquier interés particular, defendí la esencia de esta loable institución sin importar los costos por así hacerlo, como un gran compromiso puedo decir que he sido funcionario judicial por veinticinco años, es decir, más de la mitad de mi vida la he entregado con gran pasión a la función jurisdiccional, lo hice y lo seguiré haciendo desde cualquier posición en la que me encuentre, porque solo con acciones se transforma no con discursos y mucho menos con descalificaciones o injerencias externas de presión; los ciudadanos nos exigen justicia en todos los sentidos, por ello pongamos toda nuestra pasión por hacerlo, actuemos exaltando nuestras creencias y convicciones, el vuelco que se le dio a esta institución no fue solo cosmético y seguro estoy que ello tendrá sus frutos en el transcurso del tiempo”.

Exhortó a todas y todos los integrantes del Poder Judicial del Estado, a continuar el camino para adelante “con talento, responsabilidad, honestidad y disciplina; que defendamos la Institución con nuestro quehacer, nuestras sentencias, con nuestros proyectos, con nuestros votos razonados, con la actividad que a cada quien le haya sido encomendada, por más modesta que esta pareciera porque para que un reloj funcione correctamente se precisa del movimiento coordinado de todos sus engranajes interconectados”.

Los datos pormenorizados que conforme lo dispone la ley deben proporcionarse relativos al ejercicio 2019, se podrán encontrar y consultar en el portal de internet Poder Judicial del Estado www.stjslp.gob.mx

Añadió que las magistradas y magistrados que integran el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia celebraron este año, 58 sesiones plenarias, esto es, más de una sesión por cada semana laborable con el fin de conocer los temas sometidos a su consideración y no generar retraso en los mismos y además con un alto grado de calidad jurisdiccional toda vez que en el período correspondiente al año 2019, el porcentaje de efectividad de las resoluciones lo fue del 94.6%, tomando como referencia las recurridas en vía de amparo y en las cuales se concedió el mismo; lo cual permite sostener que este Cuerpo Colegiado actuando en Pleno, cumple con los estándares de calidad en la administración de justicia para las y los potosinos.

Respecto al trabajo jurisdiccional, el Magistrado Almazán Cue dijo que éste se ha intensificado, “la numerología como tal, parece irrelevante pero no lo es si tomamos en consideración que en cada asunto que se nos plantea cuando menos participa un actor y un demandado, de tal manera que si tenemos en cuenta que la población total del Estado lo es de 2 millones 800 mil habitantes aproximadamente, ello nos da una pauta de que el Poder Judicial sí es un catalizador del desarrollo y estabilidad de un Estado, dado que es aquí en donde se dirimen las controversias que se suscitan entre las personas y es ahí donde merecen mención especial las juezas y los jueces quienes a través de su compromiso y responsabilidad con el estudio exhaustivo de todos y cada uno de los asuntos que son sometidos a su conocimiento contribuyen de manera directa a que exista paz y tranquilidad en el ámbito de la Justicia en nuestro Estado”.

Expresó que, mientras a nivel internacional el promedio de juzgadores por cada 100 mil habitantes es de 16; en México, el décimo país más poblado del mundo, apenas contamos con 4.19 jueces y en nuestro Estado, contamos con tan solo 2.04 jueces por cada 100 mil habitantes.

Destacó que junto con los integrantes de los Plenos del Supremo Tribunal de Justicia como del Consejo de la Judicatura, en el período 2017-2019, se generaron 154 acciones relevantes, lo que se traduce en un promedio de 4 acciones mensuales, y a su vez, 1 por semana; “ello clarifica nuestro compromiso por proporcionar a los ciudadanos un mejor servicio en la administración de justicia, con más herramientas tecnológicas, innovación, mejores instalaciones incluyentes, funcionales y dignificantes, mejor distribución tanto de los recursos financieros, humanos así como redistribución y optimización en los órganos jurisdiccionales”.

Indicó que el programa “Yo y la cultura de la legalidad”, emprendido conjuntamente entre el Poder Judicial y la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, el cual tiene un sentido de proximidad social y prevención, con el objeto de crear conciencia en alumnos de primaria sobre las consecuencias del incumplimiento de la norma, fortaleciendo la formación cívica para despertar la búsqueda de una comunidad más justa y respetuosa de las leyes.

Por otra parte, el Consejo de la Judicatura aprobó el Acuerdo General 154, mediante el cual se determinó la creación del padrón de tutores nombrados por los jueces que conocen de materia familiar y que establece los lineamientos para su nombramiento, evitándose así malas prácticas que afectaban los procesos de carácter familiar.

A su vez, con el propósito de que la convivencia de la niñez con su progenitor no custodio y, en su caso, con su familia ampliada o extensa, se lleve de la manera menos angustiante en aquellos asuntos en que a juicio de las y los jueces éstas no puedan realizarse de manera libre o se ponga en riesgo el Interés Superior de éstos, en abril de 2017, se generó un primer espacio en la Ciudad Judicial “Presidente Juárez”, adecuándose una área para dichas convivencias familiares supervisadas, que contaba con una superficie de pasto y algunos juegos infantiles; en seguimiento a esta política de protección a la infancia y reforzamiento de infraestructura, se inauguraron áreas de convivencia familiar para los Juzgados Familiares en Ciudad Valles y Santa María del Rio.

Destacó como uno de los logros más relevantes, que el área de convivencia de los juzgados familiares de esta Capital que inició con el mencionado espacio modesto acondicionado con pasto y juegos infantiles donados, “próximamente se convertirá en un verdadero espacio digno y propicio para las niñas, niños y adolescentes, el cual se concluirá en el mes de abril de 2020; lugar que tiene como principal objetivo el reencuentro, restablecimiento y mejoría de los vínculos familiares en pro de nuestra sociedad potosina y sobre todo en pro de la niñez”.

Dicho Centro de Convivencia Familiar constará de sala de espera, recepción, área de trabajo social, ludoteca, sala de televisión, sala de convivencia, sala de usos múltiples, jardín y área de juegos.

el Magistrado Presidente Juan Paulo Almazán Cue dijo que “convencido de que para que exista justicia debe partirse de un plano de igualdad y consciente de las dificultades que las mujeres enfrentan día a día para acceder a sus derechos, durante mi gestión tuve como uno de los principales objetivos el de introducir la perspectiva de género al Poder Judicial, no solo mediante el cumplimiento de la norma y de las obligaciones establecidas, si no siempre procurando sumar acciones más allá de los deberes que emanan de la ley, dando un esfuerzo extra para abonar a la lucha contra la desigualdad”.

Entre las acciones más relevantes en la materia, destacó la creación del Juzgado Especializado en Órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas en Favor de las Mujeres y de Procedimientos No Controvertidos, con el que se les dota de una herramienta eficaz y eficiente para combatir el mal de la violencia de género; se creó la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género, con lo que el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí se convirtió en el primer Tribunal en contar con dos órganos especializados en la materia, puesto que por una parte, la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género que deriva del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, se enfocará en lo relativo al análisis de sentencias con perspectiva y, por la otra, coexistirá una unidad orientada al desarrollo de las actividades administrativas, lo que permite transversalizar la perspectiva de género a todas las áreas y tareas de esta Institución.

Por otro lado, informó que en una acción para generar igualdad de oportunidades y romper el techo de cristal, el Consejo de la Judicatura aprobó la convocatoria para un concurso de oposición exclusivo para aquellas mujeres que aspiran a la categoría de Juez, en consideración de que el porcentaje de mujeres es de tan solo 24.59% y el 75.41% de hombres.

Al referirse a la decisión de suprimir la Central de Actuarios, dijo que fue “con la firme intención de reorganizar, prevenir malas prácticas, modernizar, transparentar y eficientizar el trabajo de las y los actuarios”; como resultado de esta acción en la actualidad se cuenta con una área de ejecuciones que trabaja con tiempos óptimos; la agenda para diligencias que traen aparejada ejecución se acortó de manera considerable, pues previo al funcionamiento de esta área, las fechas para las diligencias tardaban un promedio de tres semanas, mientras que hoy en día el promedio son cuatro días hábiles, agilizando además, el trámite a los órganos jurisdiccionales en materia de notificaciones, pues el simple envío y devolución de expedientes a la extinta central de actuarios, no sólo generaba un retraso en las diligencias que debían realizarse de manera personal, sino también una falta de organización interna ante el descontrol de expedientes y la consecuente demora en el dictado de los acuerdos.

En esa firme intención de modernizar la nueva área de ejecuciones mercantiles, informó que ha quedado implementado el programa de Sistema de Gestión Actuarial (SIGA), el cual es un sistema operativo que genera y verifica la ruta más eficiente para el desempeño de las funciones de los citados funcionarios judiciales, asimismo, cuenta con un mecanismo eficiente de localización para el caso de requerir ayuda de las autoridades policiacas, toda vez que permite el rastreo en tiempo real además de contar con botón de pánico con conexión al C5i2, con el fin de brindar protección y apoyo en caso de emergencia; de igual forma, entre otras funciones, el programa cuenta con conexión al Sistema Informático de Consulta de Expedientes Electrónicos (SICEE), generando estadísticas en cuanto a los tiempos de efectividad en las diligencias, asignación de expedientes, reimpresión de folios, impresión de razones y de actas, estadística de cancelación de fechas por parte de los usuarios externos; dicha innovación tecnológica robustece la fe pública de las y los actuarios judiciales, pues además cuenta con un banco de datos de testimonios fotográficos y de video, y como beneficio adicional, contiene agenda electrónica de actuarios y permite la solicitud de fechas de ejecución por internet y a su vez se dotó a todas y todos los actuarios con una tableta con internet móvil e impresora portátil con el fin generar agilidad y certeza en el trabajo actuarial.

También, dio a conocer la aplicación móvil PJ SLP, del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, la cual, es una herramienta diseñada para que las y los usuarios (abogados y partes litigantes) puedan acceder a sus expedientes a través de cualquier dispositivo que cuente con sistema operativo IOS o Android, así podrán consultar sus asuntos desde el lugar en donde se encuentren, los 365 días del año, las 24 horas del día; ya no será estrictamente necesario trasladarse a juzgados o salas para consultar e imponerse de los procedimientos de su interés, sino que a través de la referida aplicación podrán iniciar sesión en el sistema informático para el control de expedientes electrónicos (SICEE). También, a través de dicha aplicación se podrá realizar el pre-registro para recibir notificaciones electrónicas y hecho lo anterior, podrán consultar las mismas a través del correo electrónico del usuario, así como consultar las listas de acuerdos publicadas por el Poder Judicial del Estado.

