“Alito” no vendrá

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, seguramente tiene compromisos de Estado ineludibles o una agenda demasiado cargada o abultada como para distraerse y subirse a un avión una hora, o bien, chutarse 4 horas por carretera para venir a San Luis Potosí a acompañar y cuerpear a Elías Pesina Rodríguez, que este próximo sábado 8 de febrero será estatutariamente electo presidente del CDE del PRI por el período 2020-2024.

Su ausencia en un evento, que se supone debiera interpretarse como el arranque hacia un proceso electoral en el que el PRI debe, – en teoría -, echarle toda la carne al asador para conservar por lo menos la gubernatura y recuperar los espacios perdidos en 2018, despierta sospechas, genera suspicacias y desalienta a un partido y su militancia que busca recuperar la confianza ciudadana tras la descomunal y grosera derrota sufrida hace apenas unos cuantos meses.

Siendo claros, abiertos y objetivos, la ausencia de “Alito” este próximo 8 de febrero en la sesión del Consejo Político Estatal, no debiera inquietarle o angustiarle a Elías Pesina. En todo caso que se preocupen otros -es decir-, todos esos priistas que hasta creen que podría existir, madurar y cuajarse un proyecto político priista tendiente a mantener la gubernatura del estado; finalmente Elías Pesina está haciendo su chamba, y, cualquiera que sea el resultado y desenlace en 2021, no será de su estricta y total responsabilidad.

El que Alejandro Moreno Cárdenas no venga el sábado próximo, es porque muy probablemente San Luis Potosí no es una entidad estratégica para el PRI, de hecho, nunca la ha sido. También puede ser porque el Güero Carreras no es un gobernador fuerte. Sus homólogos dicen en corto, – que en la CONAGO no tiene iniciativa, no asume compromisos y, “literalmente como en el box ya aventó la toalla y anda tentaleando alianzas, con el PAN o con MORENA, lo mismo le va o le viene,” dicen.

Para el líder nacional del PRI, ya otros lo han dicho, su prioridad no son los estados donde habrá de elegirse a los titulares del poder Ejecutivo. La expectativa y esperanza de “Alito” está centrada en lograr una mayor presencia en las Cámaras de Diputados y de Senadores porque desde su óptica y muy particular visión, son más importantes esos espacios para lograr los contrapesos y futuras negociaciones que contribuyan a blindar las corruptelas y la impunidad de muchos priistas que se despacharon con la cuchara grande durante el sexenio pasado.

Lo cierto es, que, en la unción de Elías Pesina, es un hecho que estará presente el jefe real del priismo potosino y, – desde ahora -, apuesto doble contra sencillo a que Juan Manuel Carreras dirá en su discurso que el PRI está más fuerte que nunca, que está preparado y organizado para conservar la gubernatura del estado en el 2021. El Güero sabe perfectamente que ese pronunciamiento sonará más falso que una moneda de 15 centavos, ya lo veremos.

Hasta pronto.

