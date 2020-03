Alcalde de Soledad demanda que el interapas suspenda sus cobros ante la contingencia sanitaria por el COVID-19

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Gilberto Hernández Villafuerte, hizo un enérgico llamado para que el Interapas tenga conciencia y suspenda los cobros a la ciudadanía, ante la contingencia sanitaria que se vive con el Covid-19.

“Son tiempos de mucha unión y solidaridad, por ello exigimos desde aquí que el Interapas deje de enviar sus cobros a los hogares en por lo menos dos bimestres”, indicó Hernández Villafuerte quien de esta manera se suma a la petición planteada por el legislador federal, Ricardo Gallardo Cardona.

Expuso que desde el punto de vista social, no se debe pasar por alto que el organismo intermunicipal del agua potable ha tenido un desempeño mediocre y que no responde a las necesidades de la población, por ello es justo que el Interapas entre en razón y por consiguiente que no efectúe sus cobros, hasta que termine la contingencia del coronavirus.

Más adelante Hernández Villafuerte, sostuvo que el Ayuntamiento de Soledad se encuentra resarciendo el mal trabajo que particularmente la delegación del organismo tiene en el Municipio, “hemos coadyuvado para que miles de hogares tengan agua con el envío de pipas y hasta en tiempos de lluvia procedemos al desazolve de drenaje ante su incompetencia”.

Por último, recordó que desde hace muchos años no se tenía una administración en el Interapas tan ineficiente y de nulos resultados, motivo por el cual demandará ante diversas instancias para que se concrete la iniciativa en mención.

