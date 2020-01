Alcalde de soledad corta listón inaugural de nuevos brazos viales en el distribuidor Juárez

*Las obras de movilidad en Soledad avanzan en beneficio de la zona metropolitana

El alcalde Gilberto Hernández Villafuerte, en coordinación directa con el Gobierno del Estado, inauguró los dos nuevos brazos del Distribuidor Juárez, lo que traerá múltiples beneficios para los habitantes de Soledad que diariamente circulan por la zona.

Durante el acto inaugural, el edil soledense, destacó la coordinación directa con el Gobierno del Estado para realizar obras metropolitanas que beneficien a la población, como el caso de la ampliación del Distribuidor Juárez, por donde circulan 150 mil vehículos de manera cotidiana.

El mandatario soledense, puntualizó que en su administración, la movilidad es un tema que toma importancia cada día, por lo que es necesario impulsar planes de movilidad metropolitanos que beneficien en cuanto al transporte y los tiempos de traslado.

Planteó la necesidad de seguir colaborando con gobiernos estatales para la adecuada planeación de obras, que conlleven a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y a un acercamiento a centros poblaciones e industriales.

“Tenemos programadas diversas obras que mejorarán la movilidad en la zona metropolitana, no nos quedamos con los brazos cruzados ante las necesidades de la población y desde marzo inauguramos la conectividad del río Santiago con el Periférico Oriente, además de contemplar vialidades modernas, se vienen más proyectos en colaboración con Gobierno del Estado, vamos firmes al progreso y a la modernidad”, indicó Hernández Villafuerte.

Enumeró los diversos beneficios de contar con la ampliación del Distribuidor Juárez, entre las que se encuentran el desfogue de la circulación de la carretera a Rioverde, es decir, la parte oriente de la zona metropolitana hacia el centro de la ciudad y la carretera a Guadalajara.

Finalmente, dijo que el desarrollo no se puede detener, “tenemos que trabajar juntos y no me cabe la menor duda, el mejor ejemplo es la unión de esfuerzos, con la que se obtienen grandes resultados en beneficio de toda la ciudadanía”.

Me gusta: Me gusta Cargando...