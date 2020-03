Alcalde de Soledad aplazó Feria de la Enchilada por llegada del coronavirus

La dirección de Protección Civil Municipal de Soledad, hace un llamado a la población en general al cumplimiento de medidas básicas que se han implementado ante la pandemia del coronavirus Covid- 19.

El titular del área, Mauricio Ordaz Flores, señaló que no se debe caer en pánico ni tampoco en el extremo de tomar esta situación a la ligera.

La Secretaría de Salud federal y estatal brinda la información con respecto a nuestro país y a nuestra entidad, además de emitir constantemente recomendaciones básicas sanitarias que las personas de todos los grupos de edades deben seguir, señaló.

Consideró que es importante que la población actúe también con mucha responsabilidad y guarde la calma; las medidas son sencillas de seguir, no se debe caer en compras de pánico, acaparando productos lo que además tiene consecuencias negativas.

Resaltó que el alcalde Gilberto Hernández Villafuerte ha tomado decisiones muy responsables, para garantizar la seguridad y la salud de la población, como el aplazar la celebración de la Feria Nacional de la Enchilada, además de apegarse a medidas establecidas desde la federación, como mantener comunicación con las instituciones educativas para hacer efectivo el adelanto del período vacacional, en el que se debe hacer lo posible el distanciamiento social como medida preventiva.

Ordaz Flores indicó que entre las medidas que se pide adoptar a la población en general son: Lavarse las manos constantemente con agua y jabón, o bien, emplear gel con base de alcohol al 70%; estornudar correctamente, ya sea empleando un pañuelo o cubriéndose con el antebrazo; no saludar de beso y abrazo; si se está enfermo no acudir a lugares concurridos o a fuentes de trabajo, no automedicarse, por lo que se debe acudir con un médico.

Las medidas mencionadas, sirven además para prevenir otros virus como el de la influenza y otras infecciones respiratorias.

La dirección de Protección Civil Municipal difunde estas medidas entre la población en general, además de colaborar estrechamente con las instancias de los distintos órdenes de gobierno, para la realización de acciones coordinadas para hacer frente a esta contingencia sanitaria.

