Ahorita sí tiraría la toalla, asegura Mijis sobre su cargo

-Aseguró que ahorita aprovechará las vacaciones para recorrer México

El diputado local sin partido, Pedro Cesar Carrizales Becerra aseguró que en estos momentos sí tiraría la toalla del cargo, ya que se dijo harto de la política.

“Ya estoy hasta la madre de la política, y si me preguntas ahorita, ahorita sí tiraría ya la toalla”.

Lo anterior, luego de que en redes sociales anunció que dejaría de ser diputado ya que estaba cansado de los tratos “en lo oscurito” y acuerdos que aseguró no abonan a los ciudadanos.

“¡No sé, en este momento te pudiera decir que estoy fastidiado, estoy hasta la madre de la política! No es que me raje como muchos comentan, no me estoy rajando, no quiero que se me diga que abandoné el barco”, señaló al insistirle si estaba renunciando.

Sin embargo, reconoció que actualmente hay receso legislativo, por lo que en este tiempo recorrerá México n su bicicleta a pesar de que sus comisiones que íntegra presentan pendientes legislativos importantes.

“Yo no soy santo, pero la neta ni en el barrio se miraban esas traiciones”, recalcó el diputado.

Agregó que existen otras ofertas políticas a nivel nacional, sin que aclarara si se sumará a alguna fuerza política para el 2021.

