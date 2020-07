Adoptan nuevas tecnologías ante la contingencia universitaria: UASLP

Al hablar sobre la “nueva normalidad” en materia de enseñanza, la maestra Claudia Elena Pesina Sifuentes, jefa de la División de Informática, de la UASLP, explicó: “Hay profesores que tienen 20 o 30 años dando clase, y que como profesores no se nos había obligado, ni nada nos había generado una necesidad como la de ahora, en donde tenemos que aplicar este tipo de recursos en nuestra práctica docente”.

Agregó: “El choque tecnológico que hemos tenido, no ha sido nada más para los profesores, los no nativos digitales como nosotros, hemos tenido que emigrar desde no tener internet, hasta ahora un sistema en el que nuestros mismos hijos nos enseñan cómo manejar de manera más adecuada y eficiente toda la tecnología”.

“Parte de la culturización informática que necesitamos en este momento, es estar apoyando de manera muy cercana, que no se sientan solos los profesores y alumnos, que sepan que tienen todas las herramientas a su disposición y las personas adecuadas para poderlos apoyar”.

La funcionaria universitaria afirmó que “esto nos ha funcionado muy bien, la experiencia que tengo muy cercana es con algunos profesores que tienen 30 años dando clase; se les enseña, se les capacita, se les dice cuáles son los objetivos. Por ejemplo, de los modelos que se imparten hoy en día, donde se hace un cambio total de las actividades que hacemos frente a grupo, la clase magistral”.

De igual manera habló sobre ventajas de esta forma de enseñanza, y explicó: “Ahora lo que se hace es invertir en esa clase magistral, se graba, se sube a una plataforma y el estudiante ahora las revisa, el número de veces que quiera, durante todo el tiempo que él necesite. Ahora llegan y discuten casos clínicos, dudas muy puntuales en esa hora que antes se dedicaban a una clase magistral, donde meramente el profesor explicaba y no daba tiempo de interactuar con los estudiantes”.

Comentó también que “la cercanía que les ha permitido tener a través de los recursos con los que contamos ahora como el Zoom, todas estas herramientas les han abierto una gama de posibilidades a los profesores también. Considero que parte de la culturización informática es esa, decirles a los profesores qué hay, cómo utilizarlo y cuáles serían las expectativas de los estudiantes respecto a este tema”.

Finalmente, la maestra Claudia Elena Pesina Sifuentes, jefa de la División de Informática de la UASLP, señaló: “Yo creo que es imperativo en este momento empezar a implementar este tipo de metodología, que ya está probado que funciona y que los alumnos son los menos difíciles de convencer”.

Me gusta: Me gusta Cargando...