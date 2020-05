Abogados quieren volver a litigar, piden al Estado y al Poder Judicial regreso de actividades

Hasta el momento son incalculables los daños que está dejando a su paso el Covid-19; y el sector de la abogacía potosina está más que preocupado por la impunidad que pudiera surgir a razón del cierre de oficinas gubernamentales, tribunales y del propio Poder Judicial del Estado, es así que Juan José Zavala Pérez, Presidente de la Academia de Capacitación y Profesionalización de Abogado Potosinos, A.C., pide al ejecutivo que este próximo 1 de junio se reactiven también las actividades legales.

Un grupo de Asociaciones y Colegios de abogados del estado de San Luis Potosí, demandaron la apertura de las distintas oficinas gubernamentales y del poder judicial, a fin de no retrasar más la impartición de justicia, toda vez que el Artículo 17 Constitucional, establece que la máxima de la justicia debe ser, pronta, gratuita y expedita y esto se está incumpliendo como consecuencia de la contingencia sanitaria en que nos encontramos.

“Desde el pasado 18 de marzo fueron cerradas distintitas oficinas gubernamentales y del Poder Judicial del Estado, impidiendo a los ciudadanos ejercer de manera plena sus derechos, viéndose mermadas diversas actividades, los diferentes trámites administrativos y burocráticos, la actividad comercial y qué decir de la impartición de justicia; ésta última, no obstante que, por tratarse de una actividad esencial, así enumerada en el decreto del Consejo de Salud, bajo ninguna circunstancia debió suspenderse, sin embargo, el gremio de abogados entendimos que debíamos salvaguardar el derecho a la salud, sin embargo al paso del tiempo estamos viendo serias consecuencias”.

Explicó que Javier Enrique Batres Esquivel, presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, A. C., José Armando Orta Ortiz, Vicepresidente del Colegio de Profesionistas del Derecho del Altiplano Potosino A.C., José Enrique Hernández Narváez, presidente del Colegio Potosino de Abogados, A. C., María Concepción Hernández de León, presidente de la Asociación Autónoma de Abogados de San Luis Potosí, Adriana Domínguez Castillo, presidente de la Barra de Abogadas Profesionistas de San Luis Potosí, José Matilde Hernández Méndez, presidente de la asociación de abogados de Ciudad Valles. A.C., Gilberto Sánchez Chirinos, presidente de la Coordinadora del Fomento a la Cultura y el Deporte Abogados de Valles y la Huasteca Potosina, A.C., Dimas Gerardo Pérez García, presidente de la Coordinación de Abogados de la Huasteca Sur, Efraín Torres Salazar de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad. A. C., son los que han propuesto diversas formas de dar seguimiento a los trabajos de cada oficina para no frenear la impartición de justicia y otras actividades y poco se han atendido sus recomendaciones.

“A más de sesenta días, es tiempo suficiente para que en cumplimiento a los protocolos y lineamientos diseñados por la Secretaría de Salud, se hayan generado las condiciones para laborar, con las medidas de higiene, mediante la instalación de un filtro de supervisión y con su sana distancia, proporcionando los servicios gubernamentales y de justicia; a la vez que coadyuven en la mitigación y prevención de contagios”.

Tienen información de que su sector podría reiniciar labores hasta el 15 de junio, por lo que consideran podría ser contraproducente, pues el Estado podría estar violando el derecho humano de los potosinos al acceso a la justicia.

Me gusta: Me gusta Cargando...