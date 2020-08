A Ver……dice Juan Manuel

En su debut como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Juan Manuel Carreras, emitió ya su opinión respecto al desencuentro entre varios gobernadores con el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell: A ver, – dijo el gobernador – “los criterios en el seno de la CONAGO son discusiones internas que no nos deben distraer, lo importante es como enfrentamos la enfermedad”, expresó el mandatario potosino, refiriéndose al incontenible avance del COVOD 19.

Esto lo manifestó el viernes pasado en la conferencia local matutina; reiterando que San Luis Potosí acataría las directrices y disposiciones que marcasen las autoridades sanitarias federales. Horas más tarde, los medios nacionales, difundieron una carta en la que 10 de los 32 gobernadores, demandaban la destitución o renuncia de la estrella en el control de la epidemia en México. Luego se dijo que no, que no eran 10, sino nueve. Más tarde, el PAN, el PRD y el PMC se sumaron a la petición.

Si para el presidente de la CONAGO, JM Carreras, el ríspido encuentro entre autoridades de salud con los gobernadores no es trascendente ni de interés público, justo cuando los reclamos por la cantidad de contagios y muertes por COVID en México y en particular en San Luis Potosí, han alcanzado cifras alarmantes, no sabemos que otro tema pueda ser más importante que no sea este o el impacto económico que está provocando la epidemia.

¿Quién podría dudar que la Pandemia ya afecto brutalmente la economía de miles de potosinos que dejaron de percibir un ingreso a causa del desempleo originado por las medidas erráticas impuestas por los gobiernos federal y estatal? Con todo y los programas oficiales de financiamiento, existen decenas de miles de potosinos que viven al día “para comer hoy, no mañana” y que no están inscritos en los programas clientelares de la Cuarta Transformación.

San Luis Potosí, como los estados de Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Durango, Michoacán, Colima, Nayarit y Baja California, entre otros, hoy por hoy, con excepción de la Ciudad de México y el EDOMEX, son las entidades federativas mapeadas y clasificadas como las zonas de máximo contagio al Coronavirus.

Sus gobernadores, excepto el nuestro, han fijado una y otra vez posturas claras y contundentes ante los errores cometidos en el tratamiento de una Pandemia que está muy cerca de registrar el medio millón de infectados y los 50 mil muertos, que, según Gatell, habría que multiplicar por 3, porque ese es el criterio y el parámetro real como debe estimarse.

JM Carreras no fijará una postura semejante. No es ni su estilo ni su personalidad porque demostrado está, que, si el presidente de la República le pregunta “qué hora tiene gobernador”, la respuesta será: “La que usted diga señor presidente”. Ante esa triste y rara normalidad nos hemos acostumbrado ya los potosinos.

Así la cosas. Tenemos a un presidente, cerrado y obstinado en enviar señales y mensajes equivocados a los mexicanos. A un presidente que dejó en sus manos el control absoluto de la pandemia a un “grillo fino” que, por las razones que ya expusieron el 30 por ciento de los gobernadores, es que le exigen su renuncia. A un ideólogo incondicional de la 4T, qué, más que científico ha provocado la confusión y la confrontación con los jefes políticos en los estados.

Con políticas equivocadas y con estrategias que no han variado desde que inició la Pandemia, las justificaciones sobran, pero no convencen. Las autoridades sanitarias pretenden extinguir lo inextinguible, al menos no por ahora. El virus mortal se mueve y está entre nosotros; seguirá infectando y cobrando vidas si no actúan y se siguen empeñando en el estúpido experimento de la inmunidad del rebaño.

Habrá más muertos si el sistema de salud no le invierte en la aplicación de pruebas. Habrá más contagiados si no se imponen medidas drásticas de contención y un estricto control de los infectados. El número de enfermos por COVID aumentará geométricamente si las autoridades estatales y municipales persisten en no asumir la responsabilidad que les corresponde.

De nada sirve reconvertir hospitales u otras instalaciones si al final del día la brutal realidad ya rebasó las capacidades institucionales. De poca utilidad está resultando presumir más espacios, más camas y más Unidades de Cuidados Intensivos disponibles cuando en la vida real la gente se está muriendo en sus casas, antes de llegar al hospital o en espacios colectivos.

Eso no lo pueden negar ni ocultar, los testimonios y las pruebas existen y todas se imponen ante la mentira, la indolencia y la simulación gubernamental.

