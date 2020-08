A través de la televisión abierta se puede llevar la educación a todo el país, aunque habrá retos por superar en zonas marginadas

La diputada Martha Barajas García vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, señaló que ante la contingencia sanitaria será fundamental que el sistema educativo busque alternativas por medio del uso de las tecnologías de la información.

Aseguró que, atendiendo las indicaciones del sector educativo federal, el nuevo ciclo escolar comenzará de forma virtual pasando a la modalidad presencial hasta que las Entidades Federativas se encuentren en semáforo verde, por lo que no hay fecha tentativa y será diferente en cada uno de los estados.

“En este momento sin duda alguna lo fundamental es la cuestión sanitaria y no exponer a riesgos innecesarios a las niñas, niños y adolescentes; aunque el tema educativo no se puede descuidar y ello adquiere relevancia, consideramos que no toda la población tiene acceso a los medios digitales”

Barajas García reconoció la colaboración que están haciendo las instituciones educativas y los concesionarios del servicio de radiodifusión, ya que al exponer los contenidos educativos a los canales de televisión abierta, permitirá ampliar la cobertura de la educación a distancia.

Señaló que el reto de la educación a distancia será para los padres de familia, a los maestros y demás autoridades educativas, “pero incluso si hablamos de los subsistemas educativos, algunos tendrán mayor reto, tal y como es lo que se refiere a la educación inclusiva, ya que no se puede dejar de atender a las personas que tienen algún tipo de discapacidad o el subsistema de CONAFE, que atendía en las comunidades marginadas”.

La vicepresidenta de la Comisión de Educación, dijo que confía en que todos los actores del sistema educativo estarán a la altura de este reto que no es menor y que juntos se logrará no sacrificar el desempeño educativo ante la nueva normalidad que estamos enfrentando.

