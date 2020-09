A seis meses de pandemia, 72% de camas están disponibles para covid-19: Mónica Rangel

· Se presentaron 217 casos nuevos y 25 defunciones en el estado, con un índice de letalidad por Covid de 7.98.

· La hospitalización se encuentra este día con 414 camas ocupadas y 1,055 disponibles, con un porcentaje de ocupación del 28%.

A seis meses de iniciada la pandemia en la entidad potosina, 1 mil 055 camas Covid-19 están aún disponibles dentro del Sistema de Reconversión Hospitalario (1 mil 468 totales preparadas), lo que representa un 72 por ciento de disponibilidad para enfrentar el Coronavirus, “la hospitalización no ha sido rebasada en ningún momento, pero no se trata de confiarnos, no hemos salido de esta crisis todavía”, informó Mónica Liliana Rangel Martínez, Secretaria de Salud.

Durante rueda de prensa diaria virtual, la funcionaria refirió que la estrategia estatal para controlar la pandemia ha funcionado, pero recordó que en el Semáforo Naranja, que es de Riesgo o Alto de contagio, hay tres cosas que hay que seguir en forma obligada, tales como, evitar lugares cerrados, evitar lugares concurridos y evitar contactos cercanos, “sobretodo es un mensaje dirigido a los jóvenes”, agregó.

Miguel Lutzow Steiner, vocero del Comité Estatal para la Seguridad en Salud dio a conocer que en San Luis Potosí se presentaron 217 nuevos casos para llegar a 20 mil 433 confirmados de 45 mil 788 personas estudiadas, de las que se han descartado 23 mil 218; la cifra de pendientes de estudio es de 2 mil 137 sospechosos, y el número de decesos subió a 1 mil 630 con un índice de letalidad que se ubica en 7.98 por ciento.

La distribución de casos en el estado registra 9 mil 497 en la capital, 2 mil 868 en Ciudad Valles, 1 mil 591 de Soledad de Graciano Sánchez, 1 mil 112 en Tamazunchale, 1 mil 077 en Matehuala, 502 en Rioverde, 271 en Xilitla, 240 en Axtla, 206 en Matlapa, 202 en Ciudad Fernández, 192 en Tamuín, 187 en Mexquitic, 173 en Santa María del Río, 147 en Tancanhuitz, 126 en Tanquián, 124 en Villa de Reyes, 114 en Ébano, 95 en Aquismón y Charcas, 89 Tanlajás, 84 en Villa de Arista, 78 en Salinas, 71 en Cárdenas, 68 en Ahualulco, 67 en El Naranjo, 64 en Cedral, 62 en Tamasopo, 59 en San Vicente, 57 en Coxcatlán, 55 Huehuetlán, 52 en Ciudad del Maíz, 48 en Tampacán, 44 San Martín Chalchicuautla, 38 en Villa de Arriaga, 32 en Moctezuma y Villa Hidalgo, 30 en Zaragoza, 29 en Tampamolón, 28 en San Ciro de Acosta y Villa de la Paz, 27 en Cerritos, 23 en Cerro de San Pedro y Villa de Ramos, 21 en Catorce, Guadalcázar y Venado, 18 en Vanegas, 17 en San Antonio, 16 en Rayón, 14 en Tierra Nueva, 13 en Armadillo de los Infante y Villa Juárez, 10 en Santo

Domingo, 8 en San Catarina y San Nicolás Tolentino, 7 en Lagunillas, 6 en Alaquines, 5 en Villa de Guadalupe, además de 228 casos que se consideran contagios en otro estado.

Los 217 nuevos casos están en el rango de 6 a 98 años y se consideran 215 casos de transmisión local y 2 foráneos. Los 25 decesos son 12 hombres y 13 mujeres, con residencia en la capital (13), Soledad (3), Rioverde (2), Matehuala, Villa de Arista, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Ébano y Tamazunchale, con factores concomitantes de riesgo como edad (18), hipertensión (14) diabetes (14), obesidad (8), enfermedad renal (4).

Actualmente permanecen en hospitalización 414 personas: 88 estables, 254 graves y 65 intubadas; por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes Covid sin necesidad de ventilador se encuentra en un 28 por ciento de ocupación, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en 28 por ciento.

