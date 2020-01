A Nava le fue como danzante de pueblo en feria

La indolencia, el agandalle y la soberbia están llevando al gobierno de la ciudad capital al despeñadero y al rotundo fracaso. Las voces que este jueves se escucharon y se hicieron sentir no es asunto menor, son empresarios exitosos, representantes del comercio organizado y del turismo que llevan años realizando una función catalizadora del desempeño del gobierno municipal y estatal.

Una postura igual o semejante que se recuerde se haya dado durante la administración pasada no la hay. Ricardo Gallardo Juárez, no solo supo lidiar con los empresarios, con los comerciantes organizados, con los hoteleros y con el ambulantaje, sino que mostro sensibilidad, los supo cabildear y se la llevo tranquila durante su gobierno y, si en no todo estaban de acuerdo, supieron convivir y coexistir con un estilo de gobierno diferente.

Este jueves, literalmente se le fueron con todo a la yugular al alcalde Francisco Xavier Nava Palacios por su dejadez, por su falta de liderazgo y mediocridad ante las condiciones de olvido, abandono y estado deprimente que en que se encuentra el centro histórico de la capital. En plata limpia, le salió barato al alcalde, porque no solo el centro de la ciudad es inseguro, insalubre, obscuro, anárquico y está a merced de la delincuencia, sino toda la ciudad en general.

Dirigentes y ex dirigentes de Nuestro Centro, del comercio organizado y promotores turísticos, no se inhibieron ante la presencia del “Tío Incómodo” para denunciar y reclamar la ausencia de la autoridad municipal en la solución de problemas que deberían atenderse por encima de intereses personales o de ambiciones políticas; más claros y directos no pudieron ser.

“Por andar en el futurismo político la presidencia municipal no pone atención a la problemática que se padece”, fue lo menos que le dijeron a este muchacho y a sus funcionarios ñoños que se ostentan como jefes de la comuna. Bueno, hasta el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta, con esa prudencia que lo caracteriza, “dijo tener la impresión de que en la alcaldía andan muy ocupados”; y sí, haciendo negocios y talacha para el electoral 2021.

Si Xavier Nava estaba pensando en que se la llevaría campechanita, se equivocó. Son visiblemente advertibles los frentes que abrió. La irritación social existe y la población ya no aguanta ni guarda silencio. Solo una que otra prófuga del metate o del petate lo defiende en las redes sociales u otros en algunos otros medios afines al gobierno navista.

¡Bueno!, ya hasta con los desarrolladores, fraccionadores, comuneros y dueños de empresas periodísticas importantes entro en fiera y desigual batalla, solo vean el manejo periodístico que le están dando a la consulta para legitimar el Plan Centro de Población Estratégico pada darse cuenta.

Xavier Nava parece haber olvidado aquella máxima que dice: “Un hombre podrá perdonarte que le mates a su hijo, pero nunca te perdonará que le toques su patrimonio.” Lo ocurrido ayer en la sesión del Consejo Consultivo del Centro Histórico, es para las mayorías la prueba más clara y contundente de un gobierno fallido; ni modo que no.

Hasta pronto

