A la administración navista no les gusta escuchar las verdades: Alejandro Pérez

El titular de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Alejandro Pérez Rodríguez, indicó que existe un mal manejó municipal, sobre el permiso hacia los comerciantes ambulantes que se instalan en las arterias del Centro Histórico y fuera de el.

“Sé que les molesta escuchar las verdades, pero el comercio ambulante en la anterior administración estaba más controlado”.

Pérez Rodríguez agregó que el comercio informaron en la actualidad y bajo la responsabilidad de Nava Palacios se encuentra desbordado, por lo que fue sentenció que en la pasada administración ese tema estaba mejor controlado a comparación de la actual.

Añadió que en lo general la calle parece que está abandonada, pues está en pésimas condiciones, al considerar que ya no son baches, sino cráteres.

“Todo el mundo vemos que muchas partes de la ciudad están en total abandono, falta iluminación, ya no son baches son cráteres, hay obras que muchas veces no son necesarias, no se al final de cuentas quien tome esas decisiones”.

Me gusta: Me gusta Cargando...