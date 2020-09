Índice nacional de precios al consumidor Agosto de 2020

El INEGI da a conocer los registros administrativos de la industria automotriz de vehículos pesados que se desarrollan en el país, provenientes de 9 empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones A.C. (ANPACT), como son las ventas al menudeo y mayoreo en el mercado interno, la producción y exportación para el mes de agosto del presente año. VENTAS AL MENUDEO Y MAYOREO 1/ EN EL MERCADO NACIONAL (Unidades) VENTAS AL MENUDEO Agosto 2019 3,085 Ene-Ago 2019 28,342 Agosto 2020 2,270 Ene-Ago 2020 16,624 Variación % (-) 26.42 Variación % (-) 41.35 Diferencia (-) 815 Diferencia (-) 11,718 VENTAS AL MAYOREO Agosto 2019 1,696 Ene-Ago 2019 28,815 Agosto 2020 2,050 Ene-Ago 2020 13,911 Variación % 20.87 Variación % (-) 51.72 Diferencia 354 Diferencia (-) 14,904 1/ Incluye la venta al público de vehículos fabricados en México más los vehículos importados. Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos pesados. VENTAS AL MENUDEO Y MAYOREO 1/ EN EL MERCADO NACIONAL (Unidades) Marca Agosto Enero-Agosto 2019 2020 Var. % 2019 2020 Var. % Total Menudeo 3,085 2,270 (-) 26.42 28,342 16,624 (-) 41.35 Dina 75 20 (-) 73.3 631 43 (-) 93.2 Freightliner 830 763 (-) 8.1 7,664 4,903 (-) 36.0 Hino 140 154 10.0 1,091 1,161 6.4 International 515 251 (-) 51.3 5,360 3,215 (-) 40.0 Isuzu 146 88 (-) 39.7 1,310 1,016 (-) 22.4 Kenworth 655 709 8.2 7,109 3,770 (-) 47.0 Mack Trucks 10 11 10.0 154 107 (-) 30.5 Man Truck And Bus México 2 4 100.0 166 72 (-) 56.6 Mercedes-Benz Autobuses 231 113 (-) 51.1 1,917 1,044 (-) 45.5 Scania 74 15 (-) 79.7 657 324 (-) 50.7 Volkswagen Camiones y Autobuses 255 65 (-) 74.5 1,127 510 (-) 54.7 Volvo Buses 85 28 (-) 67.1 537 259 (-) 51.8 Volvo Trucks 67 49 (-) 26.9 619 200 (-) 67.7 Total Mayoreo 1,696 2,050 20.87 28,815 13,911 (-) 51.72 Dina 3 17 466.7 830 30 (-) 96.4 Freightliner 228 765 235.5 7,251 4,032 (-) 44.4 Hino 3 62 1,966.7 2,622 276 (-) 89.5 International 262 180 (-) 31.3 5,267 2,582 (-) 51.0 Isuzu 145 96 (-) 33.8 1,297 1,004 (-) 22.6 Kenworth 515 727 41.2 7,321 3,728 (-) 49.1 Mack Trucks 36 5 (-) 86.1 169 36 (-) 78.7 Man Truck And Bus México 0 4 n.c. 163 35 (-) 78.5 Mercedes-Benz Autobuses 122 51 (-) 58.2 1,247 833 (-) 33.2 Scania 74 15 (-) 79.7 657 324 (-) 50.7 Volkswagen Camiones y Autobuses 223 91 (-) 59.2 1,068 605 (-) 43.4 Volvo Buses 85 28 (-) 67.1 537 259 (-) 51.8 Volvo Trucks 0 9 n.c. 386 167 (-) 56.7 1/ Incluye la venta al público de vehículos fabricados en México más los vehículos importados. n.c. No calculable. Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos pesados. PRODUCCIÓN TOTAL DE VEHÍCULOS PESADOS (Unidades) Agosto 2019 18,498 Ene-Ago 2019 143,207 Agosto 2020 12,866 Ene-Ago 2020 83,967 Variación % (-) 30.45 Variación % (-) 41.37 Diferencia (-) 5,632 Diferencia (-) 59,240 Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos pesados. PRODUCCIÓN TOTAL DE VEHÍCULOS PESADOS (Unidades) Marca Agosto Enero-Agosto 2019 2020 Var. % 2019 2020 Var. % Total 18,498 12,866 (-) 30.45 143,207 83,967 (-) 41.37 Dina 22 17 (-) 22.7 665 51 (-) 92.3 Freightliner 10,295 8,149 (-) 20.8 74,455 45,072 (-) 39.5 Hino 10 24 140.0 630 408 (-) 35.2 International 5,732 3,194 (-) 44.3 49,514 28,404 (-) 42.6 Isuzu 66 66 0.0 528 522 (-) 1.1 Kenworth 1,994 1,171 (-) 41.3 14,067 7,476 (-) 46.9 Man Truck And Bus México 9 0 (-) 100.0 48 14 (-) 70.8 Mercedes-Benz Autobuses 115 63 (-) 45.2 1,479 1,058 (-) 28.5 Volkswagen Camiones y Autobuses 162 68 (-) 58.0 1,119 497 (-) 55.6 Volvo Buses 93 114 22.6 702 465 (-) 33.8 Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos pesados. EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS (Unidades) Agosto 2019 16,460 Ene-Ago 2019 119,219 Agosto 2020 11,160 Ene-Ago 2020 70,165 Variación % (-) 32.20 Variación % (-) 41.15 Diferencia (-) 5,300 Diferencia (-) 49,054 Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos pesados. EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS (Unidades) Marca Agosto Enero-Agosto 2019 2020 Var. % 2019 2020 Var. % Total 16,460 11,160 (-) 32.20 119,219 70,165 (-) 41.15 Dina 0 19 n.c. 40 32 (-) 20.0 Freightliner 9,745 7,483 (-) 23.2 68,452 41,051 (-) 40.0 International 5,240 3,125 (-) 40.4 44,031 25,495 (-) 42.1 Kenworth 1,471 523 (-) 64.4 6,620 3,544 (-) 46.5 Volvo Buses 4 10 150.0 76 43 (-) 43.4 n.c. No calculable. Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos pesados. Información más amplia sobre los resultados publicados en este reporte puede obtenerse en la página del Instituto en Internet: https://www.inegi.org.mx/datosprimarios/iavp/