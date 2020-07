Enviado por Rafael Aguilar Fuentes

Acaban de ametrallar a este custodio de la penitenciaría y le mataron a su hija o su hijo, subieron este video a redes. Son escenas traumáticas durísimas.

No tiene caso querer sacarle raja política a esta tragedia para acusar al gobernador y al alcalde de ser unos cobardes, de no tocar el tema de la inseguridad sobre todo a Xaviercito que se dice líder social ,cuando se niega ha encabezar a la sociedad con manifestaciones,exigencias de no más sangre y por la paz pública.

Precisamente fue su bandera política, es terrible ver el video donde está el muchacho agonizando, la sangre, la muerte el dolor la indiferencia. Un San Luis maldito, indolente e ignorante.

Cómo no recordar los promocionales de campaña de Xaviercito donde aparecen Pedro Pablo Zepeda y una infinidad de oportunistas que hoy son funcionarios, exigiendo airadamente paz, y que se frenara la ola de terror “traída por los Gallardo” hoy están de comodinos, no les importa nada,solo cobrar y ya.

Lo que tenían era hambre, necesidad del empleo, a eso se dedican la mayoría de los políticos, a vivir del presupuesto, pues como personas dignas y de trabajo no sirven ni para la basura.

Un minuto de silencio por esa familia y un grito de protesta y de dolor ante tanta cobardía. Xaviercito y el gobernador virtualmente, tienen las manos manchadas de de sangre por omisión.

Ni siquiera le explican de frente a la sociedad que es lo que sucede, no tocan el tema y sus publicistas les aconseja “no ser relacionados con malos recuerdos” Porque saben que los idiotas electores cometen los mismos errores:

Elegir mal.

Ojalá no sea el caso del pueblo Potosino.

Es cuanto.

