Dan a conocer a ganador de “En Soledad, leer es padre”

No hay nada como que un padre o abuelo lea una historia favorita a sus hijos o nietos, es por ello, que el concurso de fomento a la lectura “En Soledad, que padre es leer” organizado por la Coordinación Municipal de Bibliotecas Públicas, fue todo un éxito; se registraron 30 participantes y se dio a conocer al ganador que fue elegido en un sorteo.

Se trató de un concurso virtual para festejar el Día del Padre, a través de la red social de Facebook “Bibliotecas Municipales SGS”, cuya mecánica consistió en que los padres de familia enviaran sus fotografías leyendo un libro a sus hijos o nietos.

Para elegir al ganador, se realizó un sorteo en las instalaciones de la biblioteca de la cabecera municipal, en una transmisión en vivo, en la que estuvieron presentes la Secretaria General del Ayuntamiento, Yoloxóchitl Díaz López; el Coordinador de Bibliotecas Públicas Municipales, Jacobo Cerda Gómez y la Contralora Interna, Mayra Alejandra González González.

El ganador del sorteo, fue el señor Laurentino Gaytán, quien compartió una fotografía con su bisnieta, en la que da lectura del cuento de Aladino del autor Antoine Galland.

En la descripción de la fotografía, don Laurentino expresa un mensaje conmovedor: “Aunque el tiempo y una enfermedad cognitiva en ocasiones me dificulta recordar ciertas cosas, mi bisnieta siempre está en mi presente. Leer ya es difícil para mí, sin embargo, no es imposible cuando de ella se trata. Agradezco que pueda estar para ella, tal como lo he estado para mi nieta”.

El ganador del concurso se hizo acreedor a un paquete de libros, que incluye el libro de Leyendas Soledenses y una pantalla de televisión.

El Coordinador de Bibliotecas, Jacobo Cerda Gómez, agradeció a los participantes a quienes felicitó por el Día del Padre, e invitó a las familias soledenses a estar atentos a otras dinámicas de fomento a la lectura que por la contingencia sanitaria se desarrollan a través de las redes sociales.

Me gusta: Me gusta Cargando...