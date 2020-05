La Magistrada Olga Regina García López, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, dijo que el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí participará en las Mesas de Justicia a las que convocó la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante la 1ª. Asamblea Plenaria Ordinaria 2020 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana (CONATRIB).

“Ante la necesidad de una mejor coordinación entre las instituciones que participan en el sistema de justicia en el país, a través de la Unidad de fortalecimiento al sistema de justicia en la SEGOB, he propuesto instalar mesas de justicia, en las que participen policías, peritos, fiscales, defensores, asesores jurídicos de víctimas y juzgadores, porque si una de estas partes falla en el engranaje de la justicia, el sistema de impartición de justicia no tiene la funcionalidad y no da la respuesta que se requiere, a toda la población que aspira a la justicia”, expresó la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Esta 1ª. Asamblea Plenaria Ordinaria de la CONATRIB, se llevó a cabo mediante videoconferencia en la que participaron las y los Magistrados Presidentes de los 32 Poderes de Justicia de los estados.

Las medidas de protección hacia mujeres víctimas de violencia fue otro de los temas relevantes abordados durante este encuentro nacional, al respecto, la Magistrada Presidenta Olga Regina García López informó que, en San Luis Potosí, a través del Juzgado Especializado en órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas en Favor de las Mujeres, las mujeres que han solicitado alguna medida en favor de su seguridad e integridad personal, han encontrado una respuesta rápida durante la etapa de contingencia.

En esta Asamblea, el Magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente de la CONATRIB presentó el plan de trabajo 2020 y se contó con exposiciones a cargo de SIPINNA, CONAMER, INEGI, UNODC y Microsoft.

Me gusta: Me gusta Cargando...