Van por reclasificación de videojuegos tras ataque en Colegio Cervantes de Torreón

Los videojuegos serán reclasificados, reglamentados e incluso eliminados del mercado si promueven, incitan o cuentan con contenido violento, informó Rodolfo González Valderrama, director de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC).

González Valderrama indicó que la Secretaría de Gobernación (Segob) dispuso revisar los videojuegos, luego de los hechos ocurridos en Torreón, Coahuila, donde un alumno mató a su maestra, hirió a cuatro compañeros y se suicidó.

El alumno del Colegio Cervantes utilizó una playera con el nombre del videojuego “Natural Selection” durante los hechos. “Hablamos de más de dos millones de videojuegos que están en el mercado nacional e internacional que deben ser clasificados con algún tipo de leyenda, letra, color o anuncio”, refirió.

Esta clasificación servirá para que los padres de familia sepan qué tipo de contenido están comprando y de acuerdo con esa información, tomen la decisión de adquirirlos. “Se clasificarán como las películas: AA, para niños; A para todo público; B para menores de 18 años; la B15 para adolescentes; la C para adultos; y la D para contenido extremo”, indicó.

Explicó que el contenido extremo se clasificará según cuatro criterios: violencia, sexualidad, adicciones y lenguaje. Manifestó que tanto la Segob como la RTC tienen la autoridad para sacar del mercado videojuegos que contengan violencia extrema y que puedan incitar a los menores de edad a cometer actos delictivos.

“Esos juegos atentan contra otro tipo de legislación, no sólo la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes. Se han detectado juegos extremos y algunos inclusive, que no adquieren físicamente, sino que están en la red”, dijo. En este caso comentó, se hablará con los distribuidores para que no los tengan disponibles.

Me gusta: Me gusta Cargando...