Van 3,500 mdp contra COVID-19

Para enfrentar la epidemia de COVID-19 en México, se van a destinar 3 mil 500 millones de pesos, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Con estos recursos, explicó en la conferencia matutina, se planea adquirir equipo de diagnóstico, material de laboratorio, insumos de protección personal para pacientes y personal, medicamentos, entre otras cosas.

El funcionario también indicó que la contingencia por el coronavirus durará por lo menos 12 semanas, por lo que adelantar las intervenciones, dijo, puede agotar a la población.

“Si uno anticipa estas medidas demasiado temprano, uno extingue o agota la capacidad de la sociedad de mantenerlas; y si bien las intervenciones en este momento tienen utilidad, posiblemente van a tener mayor utilidad después”, señaló.

En el país, reiteró, se sigue el protocolo de mitigación para combatir el virus y no el de contención, por lo que no se han cerrado las fronteras aéreas, marítimas o terrestres para personas y comercio.

“Por el momento son las medidas de higiene básica: lavarse las manos, cuidar el estornudo con la protección, el estornudo de etiqueta o con un cubrebocas para las personas enfermas, la recuperación efectiva manteniéndonos en casa todos.

“Todas aquellas personas que pudieran tener síntomas, no se necesita confirmar el coronavirus para decidir quedarse en casa quien tenga fiebre, tos, dolor de garganta, estornudos, etcétera”, agregó.

López-Gatell recordó el resto de medidas que se adoptaron el fin de semana para enfrentar la propagación del coronavirus como la suspensión temporal de todas las actividades no esenciales de las distintas organizaciones gubernamentales y no acudir a eventos de concentración masiva.

También pidió no politizar el tema de COVID-19 y centrarse en la información técnica.

Esto luego que legisladores de oposición calificaran como un acto de ineptitud y de irresponsabilidad sus declaraciones al asegurar que de tener coronavirus, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no podría contagiar a más personas porque posee una “fuerza moral” y no de contagio.

“Me preocupa ver que se sumaron distintas voces muy legítimas creíbles, autorizadas, respetables que posiblemente motivadas por esta sensación de incertidumbre, de ansiedad natural, predecible y legítima hicieron juego desde esta perspectiva, el compromiso es centrarnos en lo técnico que me han depositado instancias para conducir la epidemia.

“Que se me vea como funcionario técnico y no se me trate de llevar a la esfera política, la cual no me interesa”, puntualizó.

MÉXICO SUMA 93 CASOSMéxico registró este martes un incremento de 11 casos más de coronavirus COVID-19 en 24 horas, por lo que suman ya 93 casos confirmados en total. Este lunes la Secretaría de Salud había confirmado 82 casos positivos de coronavirus en el país.

De estos 93 casos, el 2% se encuentran graves, informaron funcionarios de la Secretaría de Salud en el reporte diario sobre coronavirus desde Palacio Nacional. Reportaron además que en México hay 206 casos sospechosos. Además, se informó hasta el momento se han descartado 672 casos que estaban en análisis pero resultaron negativos.

PIDE A GABINETE ANALIZAR IMPACTOEl presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a integrantes de su Gabinete a formar equipos de trabajo con el objeto de analizar el posible impacto económico que tendrá la pandemia del coronavirus en el país. Así lo informó la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín al término de la reunión de Gabinete legal y ampliado que convocó al titular del Ejecutivo Federal en Palacio Nacional.

“¿Se habló del coronavirus, del impacto en la economía?”, se le preguntó a su salida.

“Sí, entre muchas otras cosas… nos pidió el presidente que mantuviéramos equipos de trabajo y como no hemos decidido nada, no puedo comentar nada. Vamos a formar equipos de trabajo para el análisis (del impacto del COVID-19)”.

Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela aseguró que no estuvo en la reunión con el presidente porque tuvo “otra cosa que hacer” y el subsecretario Hugo López-Gatell es el vocero designado para el tema. Sobre la posibilidad de que haya en México 10 mil pacientes graves por coronavirus, Alcocer Varela dijo que en su momento la atención tendrá que ir escalando hasta llegar a esos números, pero el sistema de salud tiene la capacidad de conversión de los hospitales. “¿Podrían pedirle a hospitales privados que los ayuden?”, se le preguntó.

“Claro que sí”, dijo. “¿Construir un hospital?”. “No es necesario”, respondió el titular de Salud.

PARA SCJN; CONGRESO EN ‘GRILLA’La pandemia no quedó ajena a los jaloneos políticos.

Mientras el Poder Judicial de la Federación decidió suspender actividades durante un mes, en el Congreso de la Unión –con mayoría de Morena, el partido en el Gobierno- se acordó continuar los trabajos parlamentarios esta semana.

López-Gatell se reunió con senadores y diputados, a quienes sugirió no suspender todavía las sesiones en el pleno.

El funcionario enfrentó duros cuestionamientos de legisladores de oposición por la manera en cómo el Gobierno ha encarado el brote de coronavirus, por el “ejemplo” que no ha dado el Presidente al acercarse a multitudes y por la falta de controles sanitarios en los aeropuertos.

Después de señalar que tenía una hija embarazada y unos padres de 87 años, la panista Josefina Vázquez Mota se confesó aterrorizada ante López-Gatell por el avance del coronavirus.

El coordinador panista, Mauricio Kuri, de plano responsabilizó al funcionario de los contagios que puedan aflorar en el Senado.

En la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Mario Delgado, anunció que los legisladores sesionarán hoy y mañana, antes de que esta institución se sume a las medidas de distancia social y aislamiento planteadas a partir del 20 de marzo, y pese a los reclamos de las bancadas de oposición.

Precisó que en la sesión del miércoles se pedirá al Senado la autorización para que la Cámara baja deje de sesionar más de tres días, conforme al artículo 68 de la Constitución, y el jueves está considerada la discusión del juicio político a Rosario Robles, con un dictamen aprobatorio de responsabilidad, y quien incluso fue citada en San Lázaro.

Mientras tanto, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, anunció que a partir del 18 de marzo, y hasta el 19 de abril, el máximo tribunal no tendrá sesiones, ni correrán los plazos legales.

La misma medida acordó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para más de 850 juzgados de Distrito y tribunales de Circuito de todo el País, de los que solo abrirán guardias para atender asuntos urgentes.