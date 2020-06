Tras hechos violentos, AMLO sentenció que no se dará ni un paso atrás

-Sentenció que se investigará la liberación de la mamá del jefe del Cártel de Santa Rosa

Durante la mañanera de este lunes, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a semana de hechos violentos que se vivió en México se debe continuar con paso firme en la transformación del país y sobre todo señaló que no se dará ni un paso atrás.

“Esperemos que sea una buena semana, la que pasó fue compleja, sin embargo, aquí estamos y seguimos adelante, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso; tenemos que trabajar entre todos los mexicanos en la transformación del país, y a pesar de los pesares vamos hacía adelante con el apoyo de la inmensa mayoría de los mexicanos”.

Por otro lado señaló que el director de Twitter acudirá a una mañanera para hablar sobre los bots que operan difundiendo noticias falsas o campañas de odio.

“El director de Twitter aceptó la invitación, va estar con nosotros para explicar si tiene la posibilidad de controlar la venta de mensajes o el uso de los robots para hacer guerra sucia y cómo está la línea entre censura, el que se considere censura o la libertad con ética, o sea, qué se puede hacer”.

También solicitó al titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, se entreguen reconocimientos para aquellos expendios de gasolina y gas que vendan litros completos y mantengan los precios bajos, mismos que serán difundidos.

“Vamos a entregar reconocimientos a los buenos concesionarios, vamos a hacer el reconocimiento, los invitamos y que pongan en sus expendido el reconocimiento por estar actuado con rectitud, vendiendo litros de a litro y a buen precios; a ver cómo se organiza. Lo mismo el caso del gas, que es que el que consume más la gente humilde”.

López Obrador destacó que viajará a Estados Unidos, para sostener una reunión con Donald Trump, por lo que este lunes se definirá la fecha.

“El motivo es participar la entrada en vigor del tratado de libre comercio, el motivo del viaje; voy a tener un encuentro con el presiente Donald Trump para celebrar el que se logró este acuerdo y que nos va a significar a las tres naciones el trabajar en una de las regiones o la región más importante del mundo en términos de comercio; en términos económicos es el mercado más fuerte el mundo, esto para México va a significar inversión foránea, extranjera, se reactiva la economía y se generan empleos y hay bienestar”.

Señaló que en caso de que le pidan hacerse la prueba como parte del protocolo, lo hará.

“No sé si me lo pidan, no adelantemos vísperas, si lo piden pues ya vamos a ver qué hacemos, entonces resolvemos. No tengo ningún problema de actuar con humildad; sí, porque tampoco tengo nada que ocultar, nada, muy contrario de lo que se piensa el poder es humildad”.

El mandatario federal puntualizó que usará un vuelo comercial pero no descartó usar aviones de la Fuerza Aérea en caso de contingencia.

“Voy a trasladarme en los aviones de ruta comercial, pero se puede hacer una escala y llegar a Washington un día antes del encuentro que tendremos, entonces lo voy a hacer de esa manera; no descarto la utilización de aviones de la Fuerza Aérea, de la Secretaria de Marina, pero solo en caso de urgencia, de necesidad de atender a la población, casos por tragedias que no deseo, pero si tengo necesidad de moverme pronto utilizaría yo aviones o helicópteros de las Fuerzas Armadas”.

“Tiene que ver con un problema añejo, vinculado con dos elementos, ineficacia y corrupción, siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la investigación y es una forma de ocultar un acuerdo, una tranza, para decirlo con claridad, siempre andan buscando algunos jueces, no generalizo, jueces que buscan si hubo alguno falla en la hora de la detención o cualquier cosas para dejar en libertad a presuntos delincuentes. En este caso se va hacer una investigación a fondo para investigar por que se dejó en libertad a esta persona”.

Respecto a la serie de violencia en Guanajuato, dijo que el estado gobernado por el PAN tiene un fiscal que lleva 12 años en el cargo y la situación de violencia ha venido creciendo sin freno.

“Es muy raro toda lo que está pasando en Guanajuato, es un estado que tiene un elevado indicie de homicidios, es el estado con más homicidios, pero ya lleva tiempo y las autoridades son las mismas, el fiscal de Guanajuato lleva ya muchos años, 12 años, y tiene que haber una renovación en Guanajuato, desde luego lo digo con todo respeto a la autonomía del gobierno de Guanajuato, pero es atípico lo que está sucediendo, estamos hablando del más de 10 por ciento de los homicidios que se comenten en el país, el promedio debe andar en 15 por ciento de los homicidios que se comenten en el país, hay veces que llega a ser el 20 por ciento y cuando se actúa de esta forma se dan estos casos de libertad a presuntos delincuentes”.

Además, destacó que no se cancelará el grito de la independencia.

“Nosotros no vamos suspender la ceremonia que tengan que ver con fechas históricas; ¿cómo vamos a suspender El Grito? Lo que tenemos que hacer es analizar, en su tiempo, ya en su momento decidimos cómo se hace la ceremonia, pero claro que tenemos que dar el Grito de Independencia, cómo vamos a olvidar la historia”.

