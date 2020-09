Suman más de 800 mil firmas para enjuiciar a los presidentes: AMLO

-Señaló qué hay avance en las investigaciones de los normalistas desaparecidos en Iguala

Durante la mañanera de este lunes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador informó que van cerca de 800 mil firmas de ciudadanos que piden enjuiciar a los expresidentes.

“Están haciendo un gran esfuerzo de que comenzaron hace 10 días y tengo la información de que llevan ya alrededor de 800 mil”, destacó que él mismo presentará el escrito ante el Senado.

Además, agregó que sí no se llega al número de firmas, porque falta muy poco, ya tiene preparado el borrador de un escrito para solicitar la consulta.

“Tengo esa facultad que me da la ley y mañana tomo la decisión de hacerlo si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas. Entonces, va a haber solicitud de consulta porque si ellos no alcanzan a tener las firmas yo presentaría mañana el escrito correspondiente. Lo voy a enviar al Senado de la República, aunque tienen que ver las dos cámaras”.

En otro tema, señaló que se cumplió la meta de venta de billetes de la Lotería Nacional vendidos para la rifa del avión presidencia.

Destacó que el sorteo del 15 de septiembre será a las 16:00 horas y estará presente una comisión con los secretarios de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, así como de Salud.

El presidente destacó que el equipo médico que se compre con lo obtenido de la venta de billetes tendrá un placa con la leyenda “Recursos obtenidos de la rifa del avión presidencial, aportación del pueblo, 2020”.

López Obrador sentenció que se va a transparentar a qué hospital se destinará el material.

“Una vez que se haga la rifa, la semana próxima, vamos a presentar un informe del dinero obtenido, se va a conocer la licitación de la compra de los equipos médicos, se va hacer una licitación pública; (…) va a quedar un inventario para que la gente sepa dónde quedó su aportación”.

Al respecto, el titular de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, indicó que la venta de billetes concluirá mañana a las 14:00 horas y aseveró que se han vendido 4 millones 179 mil boletos equivalentes a 69.65% del total.

En el tema laboral, el presidente indicó que en lo que va de septiembre se han recuperado casi 50 mil empleos. “Así vamos en septiembre, vamos con 49 mil 463, todavía no llegamos a la mitad del mes”.

Puntualizó que se obtuvieron 90 mil en agosto empleos, “estos son los datos que me sirven para informar que vamos poco a poco recuperándonos, dos meses sin pérdidas de empleos, al contrario, vamos recuperando puestos de trabajo”.

El presidente informó que Tomás Zerón tiene orden de aprehensión por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y que fue ubicado en Israel.

Agregó que el 26 de septiembre se dará un avance del caso Iguala, ya que hay avances importantes, por lo que descartó la llamada verdad histórica.

“Ya hay aviso al gobierno de Israel de que se tiene orden de aprehensión, ya girada, en contra de este señor y que no debe considerarse como un perseguido político porque participo en hechos muy lamentables. El gobierno de Israel no podría, de manera respetuosa, dar protección a una personas con estas características, no sería justo ni humano”.

