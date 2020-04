Subgobernador del Banco de México propone seguro de desempleo por Covid-19

Gerardo Esquivel Hernández, subgobernador del Banco de México (Banxico), estima que debido a la crisis por la pandemia del Covid-19, a finales de mes 700,000 personas habrán perdido su trabajo, por lo que propone un plan de acción, adicional a las medidas que el gobierno federal ya tomó, que incluye un seguro de desempleo inmediato.

“Es una magnitud muy importante, esas personas deberían recibir un apoyo para que no pierdan su nivel de vida y no sufran en términos de los productos más elementales”, indicó en entrevista con Milenio Televisión.

El funcionario explicó que la crisis generada por el coronavirus Sars-Cov2 es distinta a otras, atípica, resultado de la pandemia y de las acciones que se puedan tomar no solamente en México, sino alrededor del mundo para evitar su propagación, que ha llevado al cierre de actividades económicas, con impacto importante en las cadenas globales de valor y en el flujo de turismo.

Esto, añadió en la entrevista con Milenio, puede tener implicaciones de mediano y largo plazo si se traduce en una pérdida súbita de ingresos y de actividad económica permanente, resultado de la incapacidad de las empresas para sobrevivir, que se fueron a la quiebra y que tienen que despedir a sus empleados.

Todo eso es una posibilidad, lo que tenemos que hacer es impedir que eso ocurra

© Proporcionado por Infobae Gerardo Esquivel, subgobernador de Banxico, propuso un seguro de desempleo inmediato ante crisis de Covid-19 (Foto: Cuartoscuro) (©MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM/)

Por tanto, abundó Esquivel Hernández, también hay que pensar qué hacer con todas esas pequeñas y medianas empresas (Pymes) que van a enfrentarse a una situación muy difícil, que van a tener que estar pagando la nómina, la renta y algunos otros pagos sin que, al mismo tiempo, puedan abrir su negocio.

Lo que yo propongo es un apoyo complementario al pago de la nómina, que puede ser mediante un apoyo del gobierno federal, para ayudarles a sobrevivir, en este momento es importante hacer que esas empresas no quiebren como resultado de esta situación atípica en la que estamos, trato de proponer medidas para que los costos económicos de la crisis no sean tan grandes como podrían ser si no actuamos en consecuencia

Al ser cuestionado acerca de qué tan viable es que esta propuesta la acepte el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió que sí es factible, pues podría beneficiar a muchas personas inmediatamente y al mismo tiempo, no resulta de la envergadura de otros programas que se están implementando en otras partes del mundo y que han originado grandes cantidades de recursos.

Lo que yo planteo no es excesivo me parece que es muy concreto, me parece que se identifica con claridad a los beneficiarios, es un costo que podría ser de alrededor de 1 por ciento del Producto Interno Bruto, entre 240 mil y 260 mil millones de pesos, y eso podría resolver el problema en el corto plazo, es una cantidad mínima en comparación con el costo al que se van a enfrentar trabajadores y empresas, me parece que es sostenible sin ningún problema para el país dado su nivel de endeudamiento

© Proporcionado por Infobae Coparmex propuso un “salario solidario” (Foto: Archivo)

Así, en la propuesta de Gerardo Esquivel Hernández destaca un seguro de desempleo inmediato para quienes ya perdieron su trabajo, un programa de protección de ingresos para los que no lo han perdido, apoyo a los trabajadores informales mediante un salario mínimo, y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el otorgamiento de diferimiento de los pagos de contribución que tiene que realizar.

El jueves, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso un esquema llamado “salario solidario” en el cual una parte sería pagada por el patrón, otra por el gobierno federal y otra la “absorbería” el trabajador para salvaguardar el empleo formal de 20.6 millones de trabajadores.

El llamado “salario solidario” constaría de un salario menor o igual al sueldo con el que ya cuenta cada trabajador y el costo máximo que tendría que asumir el gobierno para implementar esta medida durante un mes sería de 96 mil 844 millones de pesos.

