Sólo salió a correr y hoy tiene covid-19; ingresó a hospital por fractura

Fernando Espinoza, de 55 años, se ejercitaba en un parque de la alcaldía Iztacalco cuando accidentalmente cayó y se fracturó el cráneo. Hoy es un caso más de la pandemia y de debate entre la vida y la muerte, pues se contagió de covid-19.

“Mi hermano es muy sano: todos los días hace ejercicio en el parque, aun con el virus éste que anda por todos lados; él salía a correr, pero se cayó y todo cambió para todos”.

© excelsior.com.mx Carlos esperaba ayer afuera del hospital de Xoco a que le dieran información de su hermano, quien ingresó el martes por la noche. Foto: Efrén Argüelles

“Somos tres hermanos y vivimos juntos en la colonia Barrio Santiago Sur, en Iztacalco. Yo estaba en mi casa cuando un vecino me avisó que mi hermano se cayó, pero como sabemos que no están atendiendo en los hospitales comunes lo llevamos en una ambulancia a una clínica particular por eje 3 Oriente”, narró Carlos, hermano de Fernando.

En la clínica privada permaneció cuatro días, pero ya no podían costear la atención médica, así que llevaron a Fernando al hospital Xoco

“Cuando entro le hicieron varios estudios incluyendo el del coronavirus y ese salió negativo; sólo estaba grave por el golpe en la cabeza, pero ayer salieron a darnos informes y nos dicen que ahora ya tiene coronavirus y que esta muy delicado de salud”.

“Por qué si entró con un golpe ahora nos dicen que tiene ese virus; eso está mal y desde ayer no nos han dado más información, no sabemos nada, ya estamos desesperados”, lamentó Carlos, sobre Eje 1 Poniente Avenida México Coyoacán, quien se ayuda de un bastón para sostenerse frente en la entrada del hospital.

Él estaba bien, nosotros estamos bien, no tenemos tos, gripe o dolor de cabeza, Fernando se contagió aquí dentro de este hospital”.

