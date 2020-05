Senador de Morena se disculpa por la fiesta organizada por su hija en BC

Gerardo Novelo, Senador de Morena, manifestó su total desaprobación sobre los acontecimientos ocurridos el martes 5 de mayo en las instalaciones del Hotel Estero Beach, en donde Ivanna Novelo Müller, su hija, realizó una celebración para dar a conocer el sexo de su bebé, pese a las medidas sanitarias dictadas por la Secretaría de Salud.

“Contrario a las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, las de un servidor, o criterios mínimos de sentido común, se realizó una reunión para revelar el sexo de mi futura nieta, actividad en la cual no estuve presente”, manifestó a través de un posicionamiento.

Si bien compartió el júbilo y el orgullo de las personas que acudieron a dicha celebración dijo que le pareció “un momento desafortunado y circunstancias equivocadas, pues ante las crisis sanitarias siempre se debe actuar con prudencia, y en este caso no fue así”.

Sobre el Hotel Estero Beach aclaró que no está prestando servicios de hospedaje, de realización de eventos o actividades a causa de la contingencia provocada por el nuevo coronavirus. Dijo que el evento fue realizado bajo la responsabilidad de los organizadores y las personas que acudieron.

Añadió que él ha acatado puntualmente las recomendaciones y medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y que la empresa de la cual formó parte realizará acciones estrictas para aumentar la vigilancia de cualquier actividad y evitar que una situación como esta vuelva a suceder.

“En lo individual no me queda más que ofrecerle una disculpa a la ciudadanía, pues si bien mi hija y su pareja tienen la edad suficiente para tomar sus propias decisiones, en esta ocasión tomaron una decisión equivocada, me parece que una celebración de esa magnitud no debió haberse realizado en estos momentos”, señaló.

Asimismo, pidió a la ciudadanía no tomar el suceso como una invitación a desacatar las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, pues, dijo, “la suma de dos males no hace un bien y en ese sentido les reitero que es importante que sigamos tomando las recomendaciones de sana distancia para lograr aplanar la curva de contagio”.

Tras circular el video en redes sociales donde se observa a la hija del Senador morenista realizando una celebración para conocer el sexo de su bebé, el Partido Acción Nacional (PAN) emitió un posicionamiento.

El presidente del comité directivo municipal del PAN, Álvaro Ortiz, recordó que el festejo se llevó a cabo en las instalaciones del hotel “Estero Beach” propiedad de la familia, y al lugar habrían acudido alrededor de 50 personas, aunque se dijo que el evento fue privado.

“Como partido político, hemos apoyado las diferentes medidas y recomendaciones que se han instruido desde la Presidencia de la República, así como Estatal y Municipal, sabemos de la difícil situación que estamos pasando como estado al ser el tercer lugar por contagios y segundo lugar por muertes, nos parece una total falta de respeto e imprudencia de parte de la familia Novelo al realizar este tipo de eventos, cuando todos los días les estamos pidiendo a los ensenadenses que se queden en sus casas para evitar contagios”, argumentó el PAN en un comunicado.

“Exigimos al Gobierno municipal que aplique las sanciones correspondientes a dicho hotel por no respetar las instrucciones y realizar actividades no esenciales, que por las publicaciones sabemos se realizan eventos”, acotó.

Por último, el partido cuestionó al Senador si está consciente de la pandemia de COVID-19.

“¿Está enterado de las medidas que el Subsecretario Gatell ha pedido a todos los ciudadanos sin importar el nivel socioeconómico? ¿Este evento se realizó para desafiar las instrucciones del presidente de la República?”, expuso.

