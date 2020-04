Se relajan medidas de movilidad en México, 14 % de las personas han regresado a las calles: Salud

Las autoridades del sector salud a nivel federal en México hicieron un llamado a la población y a las autoridades de las diferentes entidades del país, entre estas Hidalgo, Zacatecas y Baja California, para no salir de sus casas en esta fase 3 de la contingencia del COVID-19, esto luego que en las últimas dos semanas notaran un aumento en la movilidad entre sus habitantes.

Ya habíamos presentado un índice compuesto nacional donde “si se nota en todos los estados un incremento de la movilidad… de los últimos 14 días… un 14%”, dijo el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud a nivel federal en México.

“Creo que eso se debe a que han pasado las vacaciones de Semana Santa, que ya tenemos un mes con la Jornada Nacional de Sana Distancia y que probablemente algunos empleadores comiencen a ver cómo retomar el curso de su negocio”, comentó Cortes en conferencia de prensa realizada este domingo en Palacio Nacional.

Explicó que en el caso de Baja California, entidad del noroeste mexicano cuyos límites colindan con California y Arizona, Estados Unidos, y que presenta índices de movilidad de menos 46%, se trata de uno de los estados con mayor carga de enfermedad en las últimas dos semanas, lo que puede “ser un reflejo o un espejo” de que la gente está saliendo a las calles, explicó Cortes.

Sin embargo, los estados más críticos en ese renglón son Hidalgo que presenta índices de menos 29 % y Zacatecas de menos 16 %.

Otros estados donde han notado un aumento en su movilidad son: Chihuahua, Durango, Guerrero, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Tamaulipas.

“Quédense en casa… sabemos que no es fácil pero es la única forma de disminuir y aplanar la curva epidémica”, agregó Cortés.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que este índice de movilidad se hace con datos proporcionados por Facebook, Twitter y Google, “compañías privadas con una metodología muy conocida que no tienen el interés peculiar de juzgar o calificar la respuesta de ningún país”. Además, los datos concluyen en una plataforma analítica que coordina el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

De acuerdo con el Subsecretario es sumamente importante que los estados trabajen para disminuir sus índices de movilidad, pues las medidas de seguridad sanitarias establecidas “dependen de este mecanismo… de no salir al espacio público”.

López-Gatell se mostró preocupado por el hecho de que algunos municipios en el país estén utilizado la fuerza pública como un mecanismo de coerción hacía los ciudadanos, pues “desde un punto de vista técnico de salud pública esta no es una forma preferente para disminuir la movilidad”.

Explicó que la principal razón para no implementar este tipo de acciones es que las medidas de las autoridades sanitarias fueron diseñadas “para que el sujeto de la intervención no fueran las personas”. Algo que no esta sucediendo en estos municipios.

