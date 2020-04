Se dará prioridad a empresas pequeñas durante contingencia: AMLO

-Anunció que también habrá beneficios a las empresas cumplidoras

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció durante la mañanera que las pequeñas empresas han mantenido a sus trabajadores pese a la crisis económica que atraviesan.

Por lo anterior, destacó que se les dará prioridad para que obtengan uno del millón de créditos que el gobierno federal otorgará para hacer frente a la contingencia sanitaria.

“La gente busca información sobre los créditos, lo que se acordó de un millón de créditos para la economía formal e informal, para pequeñas empresas familiares, 25 mil millones de pesos, para un millón de beneficiarios”.

Además, agregó que se amplió el crédito a las empresas cumplidoras y que tiene trabajadores dados de alta en el Seguro Social, ya que no despidieron a sus trabajadores.

“Estamos hablando solo en estos dos programas de 2 millones de créditos, pero en general serán 3 millones de créditos directos, directos, para fortalecer el consumo y la economía familiar y popular”.

Explicó que habrá ruedas de prensa con la titular de Hacienda de aquí a qué terminen de entregar los créditos para que no haya dudas.

López Obrador señaló que en el caso de los taxistas el apoyo no va a ser necesariamente a los concesionarios sino al que maneja el taxi “porque hay como 150 mil concesiones y 50 mil choferes, entonces todo esto se tiene que analizar bien, esto se va a aplicar básicamente en las ciudades más afectadas las zonas metropolitanas la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y así incorporando también a meseros. Ahí tenemos que buscar censos, esto lo tenemos que hacer con sindicatos con la CROC, la CTM, con las organizaciones de manera ordenada, y que todos ayudemos para que no haya desviaciones que no haya corrupción influyentismo ni ninguna de esas lacras de la antigua política”.

En cuanto a las políticas migratorias dijo que “nos necesitamos mutuamente, ya no se podría cerrar la frontera”, por lo que se dará información respecto a las nuevas disposiciones migratorias que Estados Unidos tomará debido a la pandemia de Covid 19, pero insistió que la frontera no se puede cerrar.

