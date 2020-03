‘Reelección de legisladores no pasará en el Senado’, apunta Monreal

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, aseguró que la ley reglamentaria que permite la reelección de diputados y senadores no será aprobada por el Senado.

“Nosotros como cámara revisora no vamos a apoyar ninguna decisión que consideremos injustificada, precipitada, inconveniente. No vamos a prejuzgar a la Cámara de Diputados, vamos a tener cuidado con las decisiones que ellos tomen, pero eso no significa que vayamos a avalarlas, porque como cámara revisora vamos a actuar con profunda responsabilidad.

“Por lo pronto, se los digo con toda honestidad, no se va a aprobar esa propuesta de reforma”. “Morena ha determinado que no vamos a precipitar ninguna reforma ni ninguna legislación; lo vamos a hacer con mucho cuidado. Es decir, que no va a ser aprobada fast track ni precipitadamente ninguna minuta ni proyecto enviado”.

En Palacio Nacional, antes de entrar a una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y al preguntarle si haría algún exhortó a los diputados de Morena por haber aprobado esta reforma, el legislador evitó algún comentario. “No, no. En Diputados no sé ni me meto, porque ya bastante tengo con los míos en el Senado”.

El legislador zacatecano respaldó las acciones que el Ejecutivo federal ha tomado contra el coronavirus. “Vamos a ser muy solidarios con él en todas las medidas que implemente contra la pandemia”, comentó.

Durante la mañana de ese mismo día El presidente López Obrador se pronunció porque el Senado corrija la reforma que aprobó la Cámara de Diputados y que permite a los legisladores buscar la reelección y hacer campaña sin tener que dejar su cargo.

Cuestionado sobre el tema en su conferencia matutina, el Presidente López Obrador dijo que no opinaba en asuntos de partidos, pero se le aclaró que se trataba de una reforma avalada por el Congreso.

Asimismo, López Obrador dijo que no comentará más porque el ambiente político está caldeado rumbo a las elecciones de 2021.