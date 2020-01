Reclama FGR que dependencias no respetan la presunción de inocencia

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, afirmó que la institución a su cargo, a diferencia de otras autoridades del gobierno federal, sí respeta la presunción de inocencia consagrada en la Constitución y que son otras instancias las que han puesto en riesgo algunos de los procesos.

“La Fiscalía como órgano autónomo ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia y qué bueno que usted lo señala porque hay unidades, no de la Fiscalía, sino del gobierno que no respetan esa presunción”, enfatizó durante el encuentro que sostuvo con Embajadores y Cónsules en la Cancillería Mexicana.

“Nosotros sí lo tenemos muy claro y no hacemos ese tipo de afirmaciones que vayan en contra de la presunción de inocencia porque no son legítimas y además generan una grave crisis en el aspecto procesal porque luego nos acusan de faltas al debido proceso, no lo hacemos, hay quien sí lo hace y todos lo sabemos así que no debe ser”.