Rechazaría Vasconcelos debilitamiento del Estado laico

El senador Héctor Vasconcelos (Morena) sostuvo que “me opondría de la manera más radical a cualquier propuesta que debilite la separación entre el Estado laico y la Iglesia”.

Se pronunció “por medidas legislativas que fortalezcan el Estado laico y separación de poderes, al contrario de la iniciativa de su compañera de bancada Soledad Luévano Cantú que propone el fin de la laicidad del Estado, como informó El Universal, en su edición de este miércoles 18 de diciembre.

Ello, advirtió que sería “el debilitamiento del Estado laico, de la laicidad en México; sería una regresión de 150 años, a un estado de cosas previo a la gran reforma liberal de Benito Juárez”.

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos, afirmó que “a partir de que Carlos Salinas de Gortari reestablece relaciones diplomáticas con el Vaticano, ha habido un proceso paulatino, pero inexorable de debilitamiento del Estado laico en México”.

Entrevistado en su oficina del Senado, Héctor Vasconcelos hizo hincapié en que defiende la laicidad del Estado mexicano, como miembro fundador de Morena, que fue integrante del Gobierno Legítimo y de cuando el partido era movimiento.

La iniciativa de la senadora Soledad Luévano, agregó el legislador, entiende que es una propuesta personal, “pero desde luego no representa a amplios sectores del partido, en los que me incluyo”. Subrayó que “desde luego, cualquier legislación en el sentido de disminuir el Estado laico, no sólo no me representaría, sino que yo me opondría con todos los recursos a mi alcance”.

Explicó que “el laicismo del Estado es uno de los ejes centrales, una especie de columna vertebral de la nacionalidad mexicana, sobre todo a partir de que Benito Juárez reestructura la sociedad mexicana y redefine lo que es el país”.

Por tanto, “de Juárez para acá, el Estado laico es un valor toral, supremo de la convivencia mexicana, porque solamente en un Estado laico caben todas las posturas religiosas, la católica, la protestante, la budista, la musulmana y las posturas de los agnósticos, ateos, libres pensadores”.

Luego subrayó que “toda esa variedad de puntos de vista sobre la existencia es lo que conforma la nación mexicana, y para que todas esas expresiones de posturas individuales tengan lugar en una sociedad tiene que haber un Estado laico. Es lo único que garantiza, incluso a los creyentes católicos, la vigencia de sus derechos”.

Marcó énfasis al expresar que “no existe la modernidad sin laicidad, a partir del siglo XVIII y hasta lo que va del siglo XXI, la separación absoluta entre los poderes terrenal y religioso”.

“México ya sufrió siglos donde los dos poderes estaban juntos, donde la Corona y la Iglesia eran los factores predominantes en este país, más de tres siglos, justamente la Independencia de México y la Reforma liberal de la segunda mitad del siglo XIX, lo que hacen es establecer esa separación de una manera, por cierto, análoga a como el presidente López Obrador está tratando de separar el poder político del poder económico”, señaló.

Remarcó el senador Vasconcelos que “a Juárez le tocó la separación del poder civil y la Iglesia y a López Obrador le toca la separación del poder civil y el gran capital, de modo que no podría estar más opuesto a una iniciativa que merme la vigencia del Estado laico”.

