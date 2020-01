Rechaza AMLO que la Guardia Nacional esté usando la fuerza en la frontera sur

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Guardia Nacional (GN) ha hecho “muy buen trabajo” y actuado con responsabilidad en la frontera sur para contener a la Caravana Migrante, rechazó que se esté usando la fuerza, pero señaló que si hay violaciones de los derechos humanos se procederá.

“Muy bien la Guardia Nacional; resistiendo, no usando la fuerza, nada más aguantando. Yo no he visto las imágenes, realmente no se ha usado la fuerza, han hecho muy buen trabajo. En algunos casos hubo un hecho, diría aislado (de uso de gas lacrimógeno)”.

“Puede ser (que haya agresiones) es lo mínimo. Afortunadamente no hemos tenido lesionados, se les ha dado (a los migrantes) refugio, atención médica. Yo tengo información de que la Guardia Nacional ha actuado bien”.

Reveló que ha felicitado a los elementos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera sur por no usar la fuerza, apuntó que su gobierno está actuando “con mucha responsabilidad y si hay violaciones a los derechos humanos se va proceder”.

“Le dije al secretario de Relaciones Exteriores, ‘cuiden bien la seguridad hasta de los regresos asistidos’. Se están regresando (a migrantes) en avión de Villahermosa. (Le dije) cuiden que no vaya a haber accidentes. Se están regresando de autobús en Tapachula, que no falten los medicamentos, la atención médica”.

En Palacio Nacional indicó que Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), le informó sobre esta situación “y nos informó que no ha habido lesionados, no ha habido heridos. Se ha resuelto bien. Muchos de los (migrantes) que fueron engañados de que los pasarían por el territorio nacional sin problemas, están regresando a sus países con apoyo”.