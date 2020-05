Recaudación incrementó en 100 mil mdp: AMLO

– A los gobernadores que piden una revisión del pacto fiscal, les indicó que primero deben apretarse el cinturón para obtener más recursos, indicó el presidente

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseguró que México creció en 100 millones de pesos la recaudación en materia de impuestos de enero a mayo, con respecto del mismo periodo del año pasado.

“Es un milagro, tenemos un aumento en la recaudación con relación al año pasado del orden del 3 por ciento, creo que poco menos 2.5-3 por ciento, ¿qué significa?, que, de enero a mayo, en comparación con enero y mayo del año pasado, ahora a pesar del coronavirus, tenemos 100 mil millones de pesos más de recaudación, hasta el viernes”.

Insistió que la gente “nos está ayudando porque a pesar de la crisis están pagando sus contribuciones y termino con esto, los que no pagaban ya están pagando porque ya cambiaron las reglas, ya saben que no hay condonaciones, ya no hay agarradera que funcione ya no hay influyentísimo y grandes corporaciones están pagando”.

Respecto a la licitación de tramo 5 del Tren Maya indicó que ya entregaron cuatro contratos para el mismo número de tramos del Tren Maya; por lo que estimó que este proyecto demandará durante el año al menos 80 mil empleos.

“El próximo mes se licita el tramo Cancún-Tulum; ya serían cinco (tramos), estamos pensando que, en el año, esos cuatro y el Cancún-Tulum, van a demandar 80 mil empleos”.

Además, a los gobernadores que piden una revisión del pacto fiscal, les indicó que primero deben apretarse el cinturón para obtener más recursos.

“Nosotros lo que hemos hecho es cumplir con esa disposición legal y entregamos puntualmente las transferencias federales, los recursos a los estados. No les retemos sus participaciones y nos las condicionamos, no tienen que andarle haciendo la barba a ningún funcionario. El secretario de Hacienda tiene la instrucción de entregar puntualmente las participaciones porque es dinero del pueblo. Si se quiere cambiar la fórmula para que manejen más los estados que la federación, vamos pensar que eso es lo que propone, pues que se analicen.

López Obrador reiteró que lo “primero que nos apretemos el cinturón los que somos del gobierno, sea del gobierno municipal, estatal o federal; y hay forma, cómo no, a ver, con todo respeto, cuánto están ganando los regidores, para empezar, son muchos en los gobiernos municipales. Antes había regidores en Acapulco que ganaban como 200 mil pesos mensuales, cuando eran elecciones no buscaban ser presidentes municipales, sino regidor, porque se rayaban; ahí se pueden lograr ahorros. Ya nos comprar vehículos nuevos, austeridad, no tener tanto personal para que no se tropiecen, bajar el costo del gobierno a la sociedad; si se puede ya no usar los aviones, los helicópteros, bajarles a los gastos; les va a dar coraje no a ellos, a los adversarios nuestros, a los conservadores”.

Agregó que esta semana se llevarán a cabo los pormenores sobre el plan de reapertura y regreso a clases.

“Decirles que de acuerdo a los informes que tenemos ya vamos de salida, desde luego, no debemos confiarnos, no relajar las medidas de prevención, seguir las recomendaciones hasta el fin de semana que termina esta etapa y vamos a estar informado sobre lo que sigue, vamos seguirnos preparando para el reinicio de las actividades productivas, para impulsar la actividad económica con cuidado para que no tengamos problemas posteriores; siempre apegados a los protocolos de salud, pero ya se va a ir abriendo el país a las actividades de la construcción, a la minería, a la industria automotriz que está ligada a Estados Unidos; y desde luego lo que tiene que ver con esparcimiento y la actividad deportiva”.

