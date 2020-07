Previo al ataque de secretario de Seguridad hubo aviso: AMLO

-Aseguró que no habrá pactos con delincuentes ni organizados ni de cuello blanco

Durante la mañanera de este viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador reveló que 10 días antes del atentado en contra de Omar García Harfuch se supo que integrantes de un grupo delictivo atentarían contra algunos posibles funcionarios.

“Constantemente hay anuncios, llamadas, amenazas a servidores públicos y se toman precauciones siempre, en este caso, creo que 10 días antes se tuvo información de que un grupo iba a trasladarse a la Ciudad de México para hacer el atentado, y se mencionaba a los posibles blancos, y entonces se dio la instrucción primero de informales y de cuidarlos; esto creo yo que fue una ayuda y tiene que ver con el inteligencia que no espionaje y por eso creo que no fue más grave la situación aunque fue algo muy delicado; no puedo decir más que eso”.

Luego de las amenazas que recibieron el gobernador de Jalisco y la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde el Ejecutivo dieron instrucciones al Gabinete de Seguridad para que colaboren en la protección de ambos funcionarios.

“No sabía yo lo de la presidente de Derechos Humanos aplica igual. Que se establezca comunicación con el gobernador de Jalisco, y de acuerdo a lo que él considere, nosotros ayudemos en su seguridad, que nosotros podamos contribuir para su protección, que cuente con nosotros y lo mismo en el caso de la presidenta, no lo sabía, pero tiene la instrucción el secretario de seguridad”.

En este sentido el mandatario federal indicó que se están afectando intereses creados y hay algunos que se sienten afectados, por lo que aclaró que no se pacta con la delincuencia, ni con la delincuencia organizada ni con la de cuello blanco.

“No protegemos a unos para perseguir a otros, es la aplicación de la ley con el principio liberal de que al margen de la ley nada, y por encima de la ley, nadie; nada de que vamos a hacer acuerdo con un grupo para perseguir a otros o para apaciguar una región, no; hay una línea, una frontera, una raya divisoria, autoridad y delincuencia”.

López Obrador solicitará al director de la red social Twitter en México informe sobre sus clientes, personas físicas y morales, que usan servicios de cuentas falsas para atacar al gobierno o para difundir fake news.

“Que si van a venir lo del Twitter a informar a partir de la invitación y quiero independientemente de que nos importa mucho el funcionamiento de la red que ellos manejan en Twitter y que no expliquen como operan los bots, que son personas ficticias, independiente de eso, quiero que ojala y ese día no traigan, si pueden hacerlo, quiénes son sus principales clientes en México y cuánto invierten en Twitter, que incluya a personas físicas y morales, es decir, ciudadanos, empresarios, corporaciones, partidos políticos para saber quién es quién en la compra de servicios de Twitter, una lista si pueden hacerlo porque cómo en todo lo más eficaz es seguirle la pista la dinero; a ver quién aporta más”.

El presidente también informó que ya compró los boletos para viajar a Estados Unidos.

“Estoy viendo todo eso, ya compré los boletos para salir; en su momento se va a decir para que nos les demos tanto tiempo para ir a provocar, que investiguen un poco; y que el que vaya ya sabemos que es conservador, opositor y sí vamos a salir el martes para estar un día antes del encuentro; se está revisando el formato del encuentro; y el tema principal es el tratado comercial”.

Sobre los temas del encuentro con Trump, señaló que va con la frente en alto sabiéndose representante de un gran pueblo.

“Seguramente vamos a platicar sobre otros temas; el presidente Trump cuando era joven como yo jugaba béisbol, era pitcher, llegó a tirar 80, 85 millas, nada más que yo en ese tiempo le bateaba a los pitchers que tiraban más de 100 millas, no es para presumir, entonces podemos hablar del béisbol y de muchas cosas, de todo pero sin confrontación, porque es un encuentro político, porque la política entre otras cosas se inventó para evitar la confrontación, la guerra; es una relación amistosa”.

El mandatario federal dijo que no tiene problemas de salud por lo que trabaja intensamente en la transformación del país.

“Afortunadamente no me he enfermado, eso también es importante, no he padecido de ninguna enfermedad grave después de que me dio el infarto estoy bien, tomo mis medicinas y tengo fortaleza, entonces, eso me ha permitido ir hacia adelante y no estoy cansado, estoy entero, al 100 y vamos a lograr la transformación de México; y es un timbre de orgullo transformar al país y muchos están ayudando, imagínense quién se lo va a perder, hay veces que pasa el tiempo, siglos y no sucede nada. Es un momento estelar de la historia de México y ser protagonista de este cambio en el que participamos millones de mexicanos”.

Me gusta: Me gusta Cargando...