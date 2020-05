Presenta AMLO plan de regreso a la nueva normalidad

-Destacó que no hay división por aquellos estados que no quieran adoptar este nuevo plan

Durante la mañanera de este miércoles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador presentó el plan de regreso a la nueva normalidad.

“Vamos a informar al pueblo de México sobre el plan de reapertura en lo productivo, en lo social, en lo cultural, en lo económico, en lo que se ha dado en llamar el regreso a la nueva normalidad; se va informar en qué consiste esta nueva etapa y vamos a estar constantemente informando, que todos nos aprendamos de memoria esta plan, que se conozca ampliamente”.

Pidió a los medios que le ayuden a divulgar este plan, ya que consideró la información es fundamental, porque al final de cuentas es la gente la que permite el que se tengan buenos resultados.

El mandatario federal Aclaró que si hay estados o municipios que decidan no apegarse al plan para la reactivación económica y social, no habrá controversia, ya que este es opcional.

“Éste plan es de aplicación voluntaria, primero confiando en la responsabilidad de la gente y también garantizando las libertades, la libertad para todos, en lo más amplio posible”.

Insistió que no apostarán por la separación.

“Si hay una autoridad municipal que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan no habrá controversia, no vamos a pelearnos, no vamos a divertirnos, no vamos a apostar a la separación, por eso es muy importante que se sepa que el plan aunque ha sido consensuado en lo general también admite la discrepancia, el derecho a disentir”.

En este sentido la secretaria de Economía, Graciela Márquez, explicó el plan de regreso a las actividades que consiste en tres etapas:

A partir del 18 de mayo, reapertura de 269 municipios en 15 estados en donde no se registran casos de covid-19.

Del 18 al 31 de mayo, se hará la preparación para la reapertura. Construcción, minería, y fabricación de equipo de transporte serán consideradas actividades esenciales.

A partir del 1 de julio, las actividades sociales, educativas y económicas serán acorde a un semáforo de riesgos.

“Este es el semáforo, rojo, naranja, amarillo y verde. Tiene cinco categorías, medidas de salud pública y trabajo, actividades laborales, espacio público abierto y cerrado, personas vulnerables y actividades educativas”.

Agregó que las medidas de salud pública y trabajo “cuando está en rojo, ahí vamos a estar sabiendo que tenemos que seguir cuidándonos, no hay vacuna, no hay medicamento, hay esfuerzos, tenemos que seguir cuidándonos, esas medidas de salud las vamos a tomar independientemente del color del semáforo”.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, destacó que para retomar las actividades siempre privilegiará la salud.

“Hoy pensamos en el regreso después de 51 días de sana distancia, ha sido una vivencia difícil e inédita que ha puesto una prueba a los mexicanos y la hemos pasado, hasta ahora, hemos aprendido que la unión de lo sanitario con lo social es indivisible”.

Destacó que México se encuentra en la parte crítica de la pandemia, “saldremos bien y saldremos fortalecidos siempre y cuando sigamos cumpliendo las recomendaciones de sana distancia, es un plan progresivo bajo los principios de claridad y certidumbre, saben ustedes que se privilegiará la salud y la vida, vayamos hacia esa nueva normalidad”.

